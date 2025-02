Hacia el 2025, los principales resultados de los informes de estabilidad financiera indican que no se encuentran evidencias de factores de riesgo y vulnerabilidades financieras que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero de la economía dominicana.



Así lo hace constar el Banco Central de República Dominicana (BCRD) en un documento en el que se informa que el gobernador del organismo y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu, puso en circulación los informes de estabilidad financiera a septiembre 2024 y cierre de 2023.



Esos informes examinan el desarrollo reciente y perspectivas del sector financiero de la economía dominicana hacia el 2025, conforme a las disposiciones de la Tercera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 30 de enero de 2025.



En la presentación del documento a través del canal de YouTube del Banco Central (www.youtube/BancoCentralRD), Valdez Albizu explicó que los análisis de estabilidad financiera contenidos en el informe indican que no hay evidencia de riesgos macrofinancieros significativos que puedan comprometer la provisión de servicios financieros en el corto plazo en la economía dominicana.



Agregó: “Las pruebas de estrés realizadas a las entidades de intermediación financiera revelan que la mayoría de las entidades cuentan con niveles apropiados de suficiencia patrimonial para absorber las posibles pérdidas económicas que puedan derivarse de la ocurrencia de distintos escenarios de riesgo de crédito, tipo de cambio, tasas de interés y liquidez, por lo que no hay evidencia de vulnerabilidades significativas que puedan conducir a la disolución de entidades financieras de importancia sistémica en la economía dominicana”.



Rresultados de los ejercicios sugieren que el índice de morosidad se ubicaría en torno al 1.5 % en 2025, y se mantendrá estable en torno a este valor en 2026. A su vez, aun en escenarios económicos muy adversos, el índice de morosidad mostraría una rápida normalización y el indicador de solvencia se sostendría por encima del nivel mínimo requerido de 10% conforme a las disposiciones de la Ley Monetaria y Financiera, que refleja la resiliencia de la economía en su conjunto y la fortaleza del sistema financiero.



Los ejercicios de pruebas de liquidez evidencian que las entidades de intermediación financiera mantienen activos líquidos suficientes para enfrentar retiros sostenidos de los pasivos exigibles. En 2024, la Junta Monetaria y el BCRD adoptaron medidas para gestionar de manera adecuada la liquidez de los intermediarios financieros.

Acompañamiento de una expansión muy saludable

Las entidades de intermediación financiera, principal segmento del mercado financiero, exhibieron un crecimiento anual de sus activos de 10.3 % en 2024, para alcanzar el 51.7 % del producto interno bruto (PIB), impulsado por el dinamismo del crédito, que mostró un aumento de 12.2 % en ese mismo año. El crecimiento descrito en los activos estuvo acompañado de una expansión saludable del patrimonio neto de las entidades de intermediación.