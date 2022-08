Email it

El Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) es un banco empresarial, y a diferencia del Banco de Reservas, que también es estatal, en él no hay banca personal. La ley lo prohíbe.



En su participación en la Entrevista Especial de elCaribe y CDN, Juan Alberto Mustafá Michel, gerente general del Bandex, explicó que la institución decidió contratar una plataforma tecnológica en las nubes, que va a ser novedosa en esa parte, porque va a permitir establecer varios procesos.



Uno de ellos será el de permitir manejar una entidad financiera. “Y lo segundo es que nosotros no vamos a gastar dinero en sucursales. Como los clientes son empresariales y tienen cierto nivel de manejo, la plataforma va a ser la oficina totalmente digital. Hemos anunciado que a futuro va a ser un banco digital”, apuntó.



Respondió a preguntas formuladas por Nelson Rodríguez, director de elCaribe; Alba Nely Familia, directora de CDN canal 37; Katherine Hernández, de la misma planta televisiva, y el autor de este escrito (Martín Polanco).



Mustafá dijo que en términos de ventajas para el cliente, un banco digital presta más barato, porque se trata de una entidad que no tiene que gastar dinero para operar sucursales. “Un banco que opera más barato, es un banco que presta barato. Es el objetivo, ser el banco más eficiente del sistema. Claro, podemos serlo porque servimos al sector más sofisticado del sistema, que es el empresarial y mantenernos siendo uno de los bancos más baratos en términos financieros”, expuso. Se trabaja para lanzar en octubre el servicio de una nueva plataforma”.



¿Cómo hacer para temas de cultura?



El gerente general del Bandex, respondiendo a preguntas relacionadas con la posibilidad de que esa entidad financiera pueda prestar para “exportación cultural”, informó que recientemente se produjo una reunión con la titular de la Dirección General de Cine (DGCINE) y que el banco tiene solicitudes de crédito de empresas suplidoras de la industria cinematográfica del país.



“Y los consideramos a ellos exportadores (…). Ya estamos trabajando con esa parte y si hay otros servicios culturales de exportación, nosotros estamos dispuestos a verlos totalmente”, indicó.



¿Qué pasaba con tecnología?



Cuando se le pregunta a Juan Alberto Mustafá Michel cómo encontró el Bandex en materia de tecnología, a su llegada en 2020, su respuesta fue: “Ese ha sido uno de los retos más importantes que hemos enfrentado. La plataforma tecnológica nuestra tenía 17 años de rezago y eso en materia tecnológica es terrible”.



Aseguró que se ha hecho una transformación importante. La entidad va a cumplir un año instalando esa plataforma a la que hace referencia el funcionario público.



Mustafá Michel explicó a los entrevistadores que las plataformas tecnológicas bancarias son bien complejas porque hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo, incluyendo préstamos, depósitos, transferencias internacionales, “factoring” y otros servicios financieros.



El Bandex, pasó por varias etapas, hasta llegar a ser lo que es actualmente, depende de las solicitudes que le hacen y si bien la institución realiza actividades de promoción con diferentes gremios del país y con los diferentes sectores a los que va dirigido, es el cliente que tiene necesidad de préstamo quien lo solicita.

Se han recibido solicitudes de Puerto Plata, de Santiago, Monte Plata, Hermanas Mirabal, Santiago, Barahona, Monte Cristi, La Altagracia.

Una mirada firme hacia el segmento de juventud

Así como el Bandex está trabajando de forma intensa la parte de salud, también ha incorporado otro programa al cual está dando mucho calor.



Se trata del Programa Innova, que ofrece apoyo a toda la parte de proyectos tecnológicos, de innovación y proyectos que tienen que ver con la juventud, para fomentar en ese segmento el desarrollo en la República Dominicana.



En esa parte, el Bandex está trabajando de la mano con el Gabinete de Innovación del gobierno y con el Ministerio de la Juventud, que actúan como referidores del Bandex.



Para salud, que es una de las líneas de desarrollo del Bandex, se han aprobado préstamos por RD$1,000 millones. Esos recursos forman parte del Fondo Avance Salud Bandex, anunciado el 6 de abril en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Se han desembolsado cerca de RD$700 millones, a nivel nacional, vía este capítulo.



La entidad financiera posee además una línea de sostenibilidad, que es para ver los temas de energía renovable, ahorro de agua y manejo de residuos sólidos. Y ahí hay solicitudes importantes de crédito y se anunciarán proyectos que tendrán impacto en el nivel de contaminación del país y en ahorro de agua.