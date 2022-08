Email it

La Corporación Bank of America elogió el crecimiento del turismo en la Republica Dominicana al indicar que ha recuperado los niveles de la prepandemia colocándose como la estrella de la economía dominicana.



En su informe Dominican Republic Economic Watch, Bank of America manifiesta su optimismo con el crecimiento de la economía dominicana al indicar que ha crecido más rápido de lo que esperaban a pesar de la crisis del petróleo.



La empresa estadounidense de tipo bancario y de servicios financieros multinacional con sede central en Charlotte, Carolina del Norte y segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos, indica que el turismo representa un tercio del Producto Interno Bruto de la Economía Dominicana.



“Ya se han recuperado a los niveles previos de la pandemia. El Gobierno espera 8.4 millones de turistas no residentes para 2022 (incluidos vuelos y cruceros) frente a 5.3 millones en el 2021. Es decir, 7 millones en vuelos y 1,400 millones en cruceros. Para 2023, esperan que la cantidad de turistas de vuelos aéreos y cruceros aumente a 7.7 millones y 1.7 millones, respectivamente.



El ministro de Turismo, David Collado, desarrolla una semana de trabajo en Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos, con importantes empresas del sector turismo, trabajando en alianzas que impacten nuestra propuesta como destinos.



La estrategia puesta en marcha por la Republica Dominicana ha dado grandes frutos colocando al país como un referente internacional en recuperación turística y alianza publico privada para impulsar el sector.



En el mes de mayo el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, entregó hoy a la República Dominicana, en manos del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, un reconocimiento por lograr “la más exitosa recuperación de la industria”, alcanzando “cifras récord” en la llegada de turistas, al tiempo que se mantuvo un control sobre la pandemia del covid-19. La OMT entregó a Abinader y a Collado la placa con la inscripción: “La Organización Mundial del Turismo y su secretario general, Zurab Pololikashvili, otorga el reconocimiento a la República Dominicana, país número uno en el mundo en la recuperación del turismo”.