El Directorio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó la Estrategia de País 2021-2026, con el objetivo de atender estratégicamente las necesidades y prioridades de la República Dominicana, donde se contempla una inversión de 1,750 millones de dólares.

La Estrategia de País 2021-2026 se enfoca en dar respuesta a los requerimientos y solicitudes expresas de parte de las autoridades de gobierno, así como para brindar la cobertura a los planes, políticas y programas definidas como prioritarias para atender la crisis generada por la pandemia de COVID-19, al igual que respaldar las iniciativas del sector privado en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Al respecto, el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, dijo:“hemos observado con detenimiento el crecimiento del país y es un referente económico en la región; mediante la implementación de la estrategia, el BCIE garantiza su gestión en República Dominicana, orientando el financiamiento de las intervenciones que estimulen el crecimiento económico y el desarrollo social equilibrado y sostenible llegando a la población necesitada”.

Por su parte, el director de República Dominicana ante el BCIE, Hostos Rizik, comentó: “el documento es de gran importancia debido a que es un instrumento flexible con posibilidad de adaptarse al entorno cambiante en el que vivimos con el fin de atender efectivamente las necesidades del país y así impulsar el crecimiento económico, desarrollo social, sostenibilidad ambiental y generación de empleos en el país en línea con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 del gobierno dominicano”.

De igual forma resaltó que: “durante estos años como principal aliado de la región hemos logrado expandirnos, crecer, fortalecernos, pero sobre todo atender las necesidades de los países generando miles de empleos, desarrollo y bienestar para nuestra gente. Con esfuerzo y compromiso acompañamos la visión del presidente Luis Abinader en su empeño de construir un mejor país”.

Actualmente el BCIE en la República Dominicana mantiene operaciones activas como la presa multipropósito Monte Grande Fase III, con un financiamiento de US $249.6 millones; intermediaciones financieras en beneficio del sector productivo del país mediante líneas de crédito al Banco Popular, Banco de Reservas y BANDEX, financiamiento al sector agricola a traves del Banco Agricola. Por US $60 millones; financiamiento de la linea 2C del Metro de Santo Domingo por US $250 millones; financiamiento para operación de politicas para el desarrollo por US $350 millones; además de la construcción de un gasoducto con un crédito de US$54 millones a la empresa AES Dominicana, entre otros.