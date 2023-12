El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.14 % en el mes de noviembre de 2023, con cuyo resultado la inflación interanual, medida desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2023, disminuyó a 4.00%.



De esa forma, la inflación interanual se ubicó en el centro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el Programa Monetario.



El BCRD puntualizó que la República Dominicana fue uno de los primeros países de América Latina en lograr la convergencia de la inflación a su rango meta, a partir de mayo en el presente año.



El reporte del BCRD sobre la evolución del IPC del undécimo mes del año agrega que la inflación subyacente interanual mantiene su tendencia a la baja, al descender a 4.48 % en noviembre de 2023, la menor tasa verificada desde el mes de noviembre de 2020.



“De esta manera, la inflación subyacente acumula una caída de 281 puntos básicos en comparación con el máximo de 7.29 % registrado en mayo de 2022, situándose dentro del objetivo establecido por el Banco Central”. Indica el reporte del ente emisor. Explica que este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco”.



El Banco Central establece en su informe que los modelos de su sistema de pronósticos macroeconómicos indican que tanto la inflación general como la inflación subyacente se mantendrían dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % durante el resto de 2023 y durante el año 2024.



Bienes transables y no transables



El órgano rector de la política monetaria indica que el IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, experimentó una variación negativa de 0.09 %, debido a las reducciones en los precios de algunos alimentos, además de las caídas de precios registradas en artículos como pinturas y los calzados, mientras que el índice de los bienes y servicios no transables se incrementó en 0.37 %.



Inflación geográfica



El BCRD informó que el análisis del IPC por regiones geográficas arrojó que el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, varió 0.11 %, el de la región Norte 0.16 %, región Este 0.18 % y la región Sur 0.12 %. La variación más alta reflejada en el IPC de la región Este obedece esencialmente a la incidencia del grupo transporte, específicamente a alzas de precios observadas en los servicios de motoconcho y autobús urbano en esta área geográfica.

Inflación por grupos

El BCRD indica que, al analizar el comportamiento del Índice de Precios al Consumidor durante el mes de noviembre pasado, se destaca que los grupos de mayor contribución a la inflación mensual fueron Restaurantes y Hoteles (0.71 %), Bienes y Servicios Diversos (0.51 %) y Transporte (0.30 %). Expone que en sentido contrario, “las disminuciones de precios observadas en los grupos Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (-0.13 %), Prendas de Vestir y Calzado (-0.74 %) y Muebles y Artículos para el Hogar (-0.10 %) atenuaron la variación del IPC durante el mes recién transcurrido”.



La tasa de variación de -0.13 % observada en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas fue producto de las reducciones de precios observadas en algunos bienes como el pollo fresco (-2.34 %), huevos (-8.57 %), plátanos verdes (-4.58 %), yuca (-3.92 %), entre otros.



El informe indica que “algunos bienes alimenticios presentaron aumentos en sus precios dentro de los que se encuentran el ajo (39.69 %), arroz (1.16 %) y el jugo de naranja (5.27 %), que inciden en que la caída del índice de este grupo no fuese de mayor magnitud”.



En tanto, el grupo de Prendas de Vestir y Calzado registró una tasa de variación de -0.74 %, se destacan reducciones de precios de los calzados (-1.71 %). Igualmente, “se observaron variaciones negativas en Muebles y Artículos para el Hogar (-0.10 %) y Recreación y Cultura (-0.01 %), por las reducciones de precios en electrodomésticos (-1.48 %), textiles (-0.66 %), muebles y accesorios (-0.24 %) y equipos de audio y video (-1.11 %). Este comportamiento puede explicarse por las ofertas estacionales evidenciadas durante el mes de noviembre”, indica.