El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.54 % en diciembre de 2023, menor que el 0.96% registrado en diciembre de 2022, y que refleja una desaceleración en el ritmo promedio de crecimiento de la inflación en el último mes del año.



El BCRD dijo que con este resultado la inflación interanual medida desde diciembre de 2022 hasta diciembre de 2023 se ha reducido y se ubica en 3.57 %, continúa su tendencia descendente hasta colocarse por debajo del centro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido en el programa monetario. Cabe destacar que, a partir del mes de mayo del presente año, la República Dominicana logró la convergencia de la inflación a su rango meta, y es uno de los primeros países de América Latina que alcanza este objetivo.



El reporte sobre el comportamiento de los precios durante el mes de diciembre agrega que la inflación subyacente interanual se situó en 4.32 % al cierre del año 2023, se mantiene dentro del objetivo establecido por el Banco Central. Explicó que este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como los alimentos con gran variabilidad de precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la electricidad, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



El BCRD destaca que estos resultados obedecen, como se ha señalado en ocasiones anteriores, a la efectiva coordinación de la política monetaria y fiscal, la primera mantiene niveles de liquidez y tasas de interés consistentes con la estabilidad de precios y la segunda evita, en el caso del aumento en los precios internacionales de los combustibles importados, su traspaso al consumidor.



El mayor aporte inflacionario



El ente emisor indica que el análisis de la variación de 0.54 % en el IPC en el mes de diciembre de 2023 muestra que los grupos de mayor contribución a la inflación mensual fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.92 %), Bienes y Servicios Diversos (1.06 %), Restaurantes y Hoteles (0.61 %) y Transporte (0.26 %). La variación en el índice de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de diciembre responde a las alzas de precios observadas en artículos como los huevos, ajíes, ajo, arroz, tomates, pollo fresco, entre otros. Cabe señalar que algunos bienes presentaron bajas en sus precios, entre los cuales se incluyen principalmente los guandules verdes, plátanos verdes, yuca, atenuando parcialmente la magnitud del incremento en este grupo. En cuanto al grupo Bienes y Servicios Diversos, su comportamiento se explica esencialmente por las alzas de precios que de manera estacional se registran en los precios de los servicios de cuidado personal. En tanto que la variación en el índice de precios del grupo Restaurantes y Hoteles responde a los ajustes verificados en las comidas preparadas fuera del hogar como plato del día, servicios de víveres con acompañamiento y servicio de pollo.



El resultado del grupo Transporte responde en gran medida a los incrementos de precios en los pasajes aéreos, automóviles y pasaje en carro público. No obstante, estas alzas fueron atenuadas por las caídas de precios verificadas en las gasolinas premium y regular según los ajustes semanales dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Inflación en bienes por grupos y regiones

El órgano rector de la política monetaria indica que el IPC de los bienes transables experimentó una variación 0.47 % al concluir el año 2023 debido a las subidas de precios observadas en algunos alimentos, pasajes aéreos, automóviles y paquetes turísticos, mientras que el índice de los bienes y servicios no transables se incrementó en 0.60 %, derivado de las alzas de precios en el ajo, arroz, pollo fresco, cebollas, servicios de cuidado personal, servicios de alimentos preparados fuera del hogar como plato del día, servicios de telefonía celular y de streaming, pasaje en carro público y alquiler de vivienda, entre otros.



El BCRD informa que el análisis del IPC por regiones geográficas arroja que el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Gran Santo Domingo, varió 0.59 %, las regiones Norte y Este 0.45 % y la región Sur 0.65 %. La variación más alta reflejada en el IPC de la región Sur obedece esencialmente a la mayor variación e incidencia del grupo Alimentos y Bebidas no Alcohólicas en esta región de estimación. El reporte agrega que el resultado de los índices de precios por estratos socioeconómicos presenta tasas de inflación de 0.85 % para el quintil 1, 0.68 % en el 2 y 0.58 % en el quintil 3.