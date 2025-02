Gloria Reyes y Rafael Santos, directores de esas entidades exponen plan por RD$500 millones, irá a 80 mil personas

Las familias dominicanas que ya reciben subsidios sociales –como la tarjeta Supérate, por ejemplo- tienen acceso a nuevos beneficios que podrán conducirles por un camino mucho más provechoso que el seguido hasta ahora: podrán acceder a formaciones a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).



La directora del programa estatal Supérate, Gloria Reyes, y del Infotep, Rafael Santos Badía, presentaron ayer el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional 2025, que contempla precisamente fortalecer las capacidades de las beneficiarias de las subvenciones estatales, es decir, de aquellas personas y sus dependientes directos que ya figuran en la base del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).



En el proyecto se invertirán 500 millones de pesos (Infotep pondrá 250 millones y Supérate un monto similar) para capacitación de 80 mil dominicanas y dominicanos de distintas edades, a partir de los 14 años. Los cursos y talleres de formación serán en oficios técnicos básicos, habilitación, complementación y técnicos medios.



La finalidad de estas capacitaciones es dotar de herramientas necesarias para la inserción en el mercado laboral a miles de familias en situación de vulnerabilidad. Algo así como “enseñarte a pescar, para que tú mismo puedas echar hacia adelante”. En la presentación a la prensa, que acudió a un encuentro en la Regional Metropolitana del Infotep, en la autopista Duarte kilómetro seis y medio, Distrito Nacional, Gloria Reyes indicó que para la programación de los cursos y asegurar la efectividad del plan estratégico se realizan estudios provinciales de necesidades.



“Este proyecto, que además nos permitirá lograr que la formación se ajuste a las demandas específicas de cada región, pretende ampliar las oportunidades de participación social y económica de las poblaciones que están en edad de aportar a la productividad de nuestras comunidades. Estas formaciones contienen un enfoque, tanto técnico, como humanístico”, afirmó.



Y agregó que desde la creación de Supérate, en 2021, trabaja para cambiar la vida de miles de dominicanos. “Empezamos con formación y concluiremos con proyectos de vida de productividad y bienestar”, dijo. Habló del tema con interés.



La iniciativa es parte de la estrategia del gobierno de combatir la pobreza y crear un estado nacional de oportunidades donde la gente viva feliz, lo cual solo se logra con la formación, explicó el director el Infotep, poco antes de responder a una y otras preguntas que surgieron en la plática con los periodistas.



“Generalmente uno escucha malas noticias todos los días; hoy estamos hablando de buenas noticias para la sociedad y animamos a las personas interesadas en estos cursos, a que se acerquen a las oficinas del Infotep y de Supérate y consulten nuestras redes sociales para gestionar las inscripciones”, explicó.



Las acciones formativas, en general, del Infotep, unas 4,444 capacitaciones a nivel nacional e iniciaron en enero y abarcan las áreas de mecatrónica, computación, ciberseguridad, análisis de datos, enfermería, farmacia, administración de negocios, ventas, albañilería, mecánica, desabolladura y pintura, electricidad, programación y diseño de videojuegos, entre otros.



En el caso del capítulo de Fortalecimiento de las Capacidades de los y las beneficiarias de Supérate, es la puesta en marcha del convenio suscrito hace un tiempo entre las dos instituciones y sus titulares. No se está improvisando, ni partiendo de cero. Esa sinergia o alianza interinstitucional es un paso fundamental hacia un país más inclusivo y justo, que responde a la necesidad de transformar la asistencia social en oportunidades reales de progreso, dijo Gloria Reyes.



Infotep y Supérate tienen una fructífera colaboración, y en esta ocasión han concretizado un proyecto con un alcance mucho más amplio, con un diseño más pensado y que evidentemente está programado para lograr identificar las necesidades territoriales.



Tanto Gloria como Rafael Santos, han dejado claro que el diseño del proyecto en cuestión es de elevada importancia: Por un lado se tenía una demanda de capacitaciones que no necesariamente son las que requiere el mercado y por otro, en algunos casos, se estaba impartiendo capacitaciones en lugares donde quizás no existía la oportunidad para empleabilidad o la puerta al mercado. Para el caso actual, los equipos técnicos de Supérate e Infotep se enfocaron para que los cursos y las acciones formativas definidas en el programa estén alineadas con lo que requiere el territorio. Se ha buscado poner en sintonía “una cosa con la otra”.



Si bien las acciones formativas del Infotep son amplias y diversas, para este plan, que será una sombrilla de los beneficiarios de los planes sociales del gobierno, se estaría haciendo una segmentación de necesidades territoriales de los beneficiarios de los subsidios. El acompañamiento técnico estará presente.



Emprendedores de factura local



Puntualmente, la apuesta del Gobierno y su propósito de salida de la pobreza es crear capacidades en las familias que les permitan vincularse a los espacios productivos, generar medios de vida e ingresos que en poco tiempo permitan salir o graduarse de las ayudas sociales. La mirada está puesta, adicionalmente, en dotar a República Dominicana de una masa de emprendedores, mucho mayor de la que existe, tomando en cuenta que esta es una nación con gente acostumbrada a “echar hacia adelante”.



De acuerdo con los detalles ofrecidos, los centros del Infotep además de las aulas de formación, también son un espacio de integración comunitaria, que contribuyen con la disciplina.



En esas aulas donde ya hay habitados laboratorios informáticos, aulas teóricas, cocinas y otras herramientas, se está complementando con todo el soporte institucional; se han revisado y mejorado, incluso, instalaciones.



Eso continuará en este 2025, con un enfoque a mantener el estándar que requiere una entidad de ese calibre, para poder desarrollar las capacitaciones y poder llegar más cerca de las comunidades, manteniendo sus estándares. El propósito –dijo Gloria Reyes, en la explicación sobre el proyecto de mejoramiento de las capacidades de las beneficiarias de Supérate- es que nadie quede fuera del alcance de estos programas.

Si usted recibe ayuda del Estado y lee y escribe, va

Para el plan que cubrirá los beneficioarios de las subvenciones del Gobierno y sus familiares, el programa Supérate y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional cuentan con una plantilla (Infotep siempre la ha tenido en su currícula) que va desde técnicos básicos, para esas carreras que son de más facil manejo y aprendizaje, hasta otros especialistas de aquellas áreas más exigentes. Pero, en sentido general, para las personas que reciben algún bono o ayuda estatal, no será complicado acceder a los cursos. Los principales requisitos son que sepan leer y escribir y que tengan la voluntad y disposición de superarse para ser más.