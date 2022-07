BHD gana Gran Effie por publicidad contra violencia financiera

Santo Domingo. El Banco BHD recibió el Gran Effie en la tercera entrega de los premios Effie República Dominicana por su campaña “Violencia oculta”. Esta corresponde a la estrategia de género del BHD y transmite un mensaje preventivo sobre la violencia financiera. La campaña obtuvo varias premiaciones: nivel Bronce en la categoría Impacto Positivo – Bien Social (Marcas), Plata en Social Media y Oro en Engaged Community.

Además, BHD recibió otros premios y nominaciones finalistas en diferentes categorías con las campañas “A new baby on board” y “Ábrela donde quieras”. “A new baby on board” obtuvo premios en las categorías Finanzas y Revitalización de Marcas / Renaissance. Esta campaña promueve los programas de financiamientos para vehículos de la feria Fleximóvil BHD. “Ábrela donde quieras” quedó finalista en Finanzas y Business / Products / Service Innovation por presentar una cuenta de ahorro que se abre desde el celular. Las tres campañas fueron creadas por la agencia Publicis.

José Enrique Sanoja, vicepresidente de Mercadeo y Publicidad del Banco BHD, comentó que “nuestra comunicación publicitaria se diseña no solo para transmitir la esencia del pensamiento filosófico de BHD y su propósito común, también procuramos impulsar el cambio positivo de nuestra sociedad. Agradecemos a Effie Awards República Dominicana y al jurado de la premiación por esta distinción, también a la ADECC por su compromiso con impulsar la industria de la comunicación en el país, a nuestra agencia Publicis, por acompañarnos en la creación de estas campañas, y, sobre todo, a quienes nos escogen como su banco pues inspiran cada uno de nuestros esfuerzos como organización”.

El Gran Effie fue recibido por Sanoja y Luis Lembert, vicepresidente ejecutivo de Banca de Personas y Negocios del Banco BHD, junto a Raysa Conde, segunda vicepresidenta de Mercadeo y Publicidad; Letizia Cantarella, gerente de Mercadeo de Alianzas, y Julio de los Santos, gerente de Marketing Digital, entre otros miembros del equipo de Mercadeo y Publicidad del BHD que estuvieron presentes.

Los premios Effie República Dominicana se celebraron durante una gala organizada por la Asociación Dominicana de Empresas de Comunicación Comercial (ADECC). Los premios Effie existen hace más de 50 años y se establecieron para reconocer la efectividad de estrategias de mercadeo y publicidad. Esta premiación se encuentra instaurada en 125 mercados en nivel mundial.

OTRAS PREMIACIONES

En el primer cuatrimestre de 2022, el Banco BHD fue reconocido con el Marketer of the Year de Cannes Lions Dominicana por sus campañas publicitarias durante la pandemia de covid-19 a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, por su iniciativa Oportunidad Open, por sus aportes al país en calidad de donaciones materiales y no materiales y por sus campañas de promoción de valores. Cannes Lions es el festival de creatividad más importante del mundo que premia cada año a empresas, agencias y talentos destacados en la industria del mercadeo y la publicidad, tras evaluar la creatividad, las estrategias de comunicación y el posicionamiento del mercado de las marcas participantes.