En el competitivo mundo financiero, la búsqueda de oportunidades de inversión y negocios puede ser emocionante, pero también conlleva ciertos riesgos.



Uno de los mayores peligros es la posibilidad de realizar operaciones con personas o entidades no registradas, lo que puede exponer a los inversores y al público en general a estafas y pérdidas financieras significativas.



Consciente de estos riesgos, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) de la República Dominicana ha desempeñado un papel crucial al emitir advertencias y recomendaciones para orientar a la comunidad sobre los peligros asociados con tratos informales o con entidades que operan fuera del marco regulatorio.



En el primer semestre del año en curso la SIMV ha emitido al menos diez avisos de advertencia sobre personas físicas o jurídicas, instrumentos financieros o actividades no autorizadas ni inscritas por el órgano regulador. Estas advertencias se han difundido a través de medios impresos de circulación nacional y campañas en las plataformas digitales de la institución.



Para fortalecer la protección de los inversionistas y del público en general, la SIMV ha implementado nuevos mecanismos de verificación.



Entre ellos, se destaca la nueva certificación digital para corredores de valores y promotores de inversión, que incluye un código QR para teléfonos móviles. Este código permite al público verificar fácilmente si una persona está inscrita como promotor o corredor de valores, brindando una mayor transparencia en las operaciones financieras.



La Superintendencia no solo emite las advertencias a nivel nacional, sino que también las comunica a la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), una entidad reconocida internacionalmente. Iosco publica estas advertencias en su portal web y las difunde entre todos sus miembros, lo que amplía el alcance de la información y promueve la prevención de posibles estafas en diferentes países.



La SIMV ha desarrollado un portal web que incluye una sección de alertas sobre esquemas de operaciones fraudulentas de alto riesgo.



A través de esta sección, la Superintendencia exhorta al público a informarse y conocer los riesgos asociados con operaciones en mercados no regulados. Esta iniciativa busca empoderar a los ciudadanos con la información necesaria para tomar decisiones financieras informadas y seguras.



La SIMV insta a los inversionistas e interesados en participar en el mercado de valores a verificar el Registro del Mercado de Valores a través de su página web www.simv.gob.do o solicitando información por correo electrónico a [email protected]



“Esta verificación garantiza que las ofertas públicas y sociedades estén autorizadas a operar en el mercado de valores a nivel nacional, proporcionando una capa adicional de seguridad a los inversionistas”, indica la institución.



Para evitar y denunciar los fraudes, la SIMV ha facilitado múltiples formas de contacto para el público. Por ejemplo, los ciudadanos pueden acercarse a las instalaciones de la institución ubicadas en la Avenida César Nicolás Penson #66 en el sector de Gascue. También pueden enviar denuncias por correo electrónico a [email protected], comunicarse por teléfono al número 809-221-4433 o chatear por la página web y redes sociales @simvrdo.

Es mejor saber con quién se va a realizar negocios

La información proporcionada por la SIMV es un recurso para empoderar a los ciudadanos y ayudarles a tomar decisiones informadas y seguras en el complejo mundo de las operaciones financieras. Recomienda que antes de realizar cualquier inversión se investigue a fondo a la entidad o persona con la que se hará negocios, y que se verifique si están debidamente registrados y si cuentan con las autorizaciones necesarias para hacer negocios.