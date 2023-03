El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, sostuvo que es importante que la inseguridad ciudadana se enfrente con un plan a mediano y largo plazo porque es esencial para el bienestar social, el clima de negocios, las inversiones y es el tema de mayor preocupación de los dominicanos.



“Hay que reforzar y hay que apoyar la reforma policial y hay que seguir socializándolo en otros sectores, e integrando otros sectores, porque no todo es la reforma de la Policía, es fortalecer las instituciones, es trabajar en conjunto para que se puedan dar pasos concretos para mejorar”, sostuvo en la entrevista especial de elCaribe y CDN.



Agregó que el tema debe enfrentarse en plazos razonables y con visión amplia.



“Siempre hay retos y siempre hay momentos de más dificultades y de menos dificultades, eso es algo que debe resolverse con una visión a mediano y largo plazo, y obviamente tener los mecanismos para en el corto plazo enfrentar cualquier situación que se salga de control porque la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones más grandes de la sociedad, incluso comparable con el costo de la vida”, subrayó.



Sobre el tema dijo que no es solo responsabilidad del gobierno sino de los diversos sectores que abarca desde el fortalecimiento de las instituciones hasta educar y orientar hacia una cultura de paz y tranquilidad.



Incendios forestales



El presidente del Conep consideró que los incendios forestales son preocupantes y llamó a no minimizar lo que ocurre sobre todo por la sequía que afecta al país.



“Hay una sequía muy fuerte que no se veía desde hace tiempo y también hay mucho viento producto de la época y cualquier conato o incendio que se puede hacer en una labor cotidiana, entonces se puede convertir en un incendio fuerte contra los recursos naturales y se ve por toda la geografía del país y parece que es la fuente principal de todos esos incendios”, apuntó.



Sostuvo que hay que evaluar la capacidad de las autoridades para controlar los incendios.



“El país debe estar en alerta máxima por la sequía que ya afecta desde los incendios forestales hasta el tema de la agricultura, entonces debemos ver cómo prepararnos mejor para futuros eventos que puedan llegar, como fortalecer las autoridades y definitivamente el cuidado para que esto no ocurra”, explicó Marranzini.



El directivo del gremio empresarial observó que también los organismos de inteligencia del Estado deben ayudar a controlar la situación porque puede que ocurran actos más allá de lo fortuito.



“Es una situación que hay que ponerle cuidado y atención tomando en cuenta que la sequía puede prologarse o volver en un momento del año como ha dicho Meteorología, pero no se puede atribuir a una campaña, es un momento climático que está ocurriendo y lo que debemos es tomar las medidas ya y conciencia de que es un problema que no se tiene previsto”, subrayó.



Expresó que también se debe concientizar a la población para estar quemando por cualquier razón.



“También hay que tener en las autoridades máxima alerta para que esto no se convierta en un problema que pueda afectar nuestros recursos naturales, incluso a la salud de la población”, apunto Marranzini. En las últimas semanas en varios puntos del país se han registrado incendios forestales que han generado preocupación en las autoridades y la población.

Baja inversión en región es oportunidad para RD

El presidente del Conep al profundizar sobre la baja en la inversión extranjera que ha tenido la región, llamó a no dar nada por sentado debido a que es importante trabajar para fortalecer la democracia, la estabilidad política y mantener la paz social.



“Todo eso es lo que hace que un país sea atractivo para que inviertan y el contexto es una gran oportunidad para la República Dominicana la situación compleja de muchos países, es una oportunidad para los que tienen estabilidad, es un llamado a conciencia para que trabajemos para fortalecer las instituciones y atraer más inversiones para generar bienestar social”, dijo.



Sobre el tema, el vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, sostuvo que la inversión extranjera se ha reducido en los últimos tiempos en la región porque hay situaciones que no generan garantías en distintos países “desde México hasta Chile”. “En todos los países ahora mismo hay amenazas a la libertad de empresa y la propiedad privada, entonces el ambiente en lo político y social ha sido convulso, y eso es lo que hace la diferencia con República Dominicana, que tenemos estabilidad y paz social”, apuntó el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada.