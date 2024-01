El ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que la situación de la presencia de la mosca del Mediterráneo está controlada.



Según el funcionario, la situación encontrada recientemente en Punta Cana, representó para la República Dominicana una incursión esporádica y no un brote. El ministro Cruz López así lo explicó durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, en la que confirmó que el país activó los protocolos necesarios que permitieron controlar, de una manera rápida y eficiente, la propagación del insecto.



La trampa avisa y activa protocolo



“Cuando una incursión esporádica (insecto o enfermedad) llega, la trampa la capta y se activan los protocolos. Nosotros lo hicimos de una manera rápida y eficiente, pero no solamente nos quedamos ahí, contratamos a la gente con más experiencia en el mundo en este tema”, expresó Cruz.



Dijo que la mosca fue detectada hace dos semanas y que de inmediato prosiguieron a comunicarse con el Departamento de Sanidad Vegetal de los Estados Unidos, recibiendo de parte de estos el apoyo necesario y el reconocimiento de actuar con transparencia.



“Nosotros nos comunicamos con el Departamento de Sanidad Vegetal de los Estados Unidos, debido a que ellos también son amenazados cuando aquí llega algo, y recibimos su apoyo. Y puedo decir, porque tuve una reunión con ellos, que nosotros actuamos con mucha rapidez y una cosa que los americanos valoran mucho ‘transparencia’, al no ocultar las cosas”, indicó Cruz.



El ministro de Agricultura precisó que, además, cuentan con decenas de técnicos nacionales e instituciones como el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), ICA y FAO, que siempre cooperan con los temas agrícolas de la República Dominicana.



Cruz desvincula productos decomisados a Julio Iglesias con mosca del Mediterráneo. Indicó que el cargamento de productos decomisados al cantante, y puesto en cuarentena, no representa amenaza para la producción agrícola del país, porque no contienen la presencia de la mosca del Mediterráneo.

RD tiene incineradores en aeropuertos

La Mosca del Mediterráneo, cuyo nombre científico es Ceratitis capitata, encontrada en la zona Este del país, activó las alertas debido a que se trata de una terrible plaga que afecta a más de 60 cultivos agrícolas. El ministro de Agricultura detalló que República Dominicana cuenta con incineradores que aún siguen llegando para los aeropuertos de Puerto Plata y Santiago.