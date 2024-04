Mañana se conmemora oficialmente el Día Internacional del Trabajo. La fecha vuelve a encontrar a sindicalistas, patrones y autoridades envueltos en una vieja discusión que no termina de cuajar en una reforma del Código de Trabajo y en una adecuación a la Ley de Seguridad Social.



Aunque el Código Laboral tiene 31 años vigente, los aprestos para su modificación datan del 2015, dada la necesidad de ajustar la normativa a los cambios emergentes y nuevos desafíos.



En esta pugna, la cesantía representa uno de los puntos de discordia. Por un lado, representantes de centrales sindicales advierten que no permitirán que se vulnere el “derecho al desahucio” que tiene el trabajador.



Mientras, el sector patronal ha dejado claro que su intención no es eliminar esta conquista sino establecer topes al pago de cesantía laboral a fin de que las empresas tengan holgura y mayor liquidez para otorgar aumentos salariales más sustanciosos.



Más protección para el trabajador



En este debate, entran los intentos de acuerdo para una reforma integral de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.



Las razones para su modificación se fundamentan en el elevado gasto de bolsillo que incurren las familias y en la insatisfacción generalizada frente a la cobertura de servicios de salud, medicamentos y procedimientos.



Las voces a favor de una reforma al régimen de seguridad social piden mayor protección y cobertura para la salud mental, para personas con discapacidad y envejecientes, entre otros reclamos dirigidos a garantizar el derecho a la salud instituido en la Constitución dominicana.



Donde los sectores involucrados coinciden es en el punto de que para que la República Dominicana cuente con un Código Laboral actualizado y una Ley de Seguridad Social más justa y completa dependerá en buena parte de la voluntad política y del interés expresado en el Congreso Nacional. Recientemente, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que en esta legislatura la Cámara Alta trabajará arduamente en el análisis del proyecto de modificación a la Ley 87-01 para proveer al país de una normativa más efectiva a favor de los trabajadores dominicanos.

Posición del Gobierno ante el pedido de reforma

En la pasada conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el ministro Luis Miguel De Camps, aseguró que existe un acuerdo tripartito para no eliminar la cesantía en el marco de la modificación del Código Laboral.



En la entrevista concedida al programa Despierta con CDN, dijo que ya se ha logrado firmar un acta de acuerdo, en la que se establece un consenso para reducir la judicialización de las relaciones laborales, aumentar las capacidades de sanción del Ministerio de Trabajo y regular el teletrabajo.



Precisó que amén de la reforma al Código de Trabajo, el ministro afirmó que el Gobierno ha respaldado a la clase trabajadora con la creación de nuevos puestos laborales, 19 aumentos salariales, aumento de la cobertura del Senasa y de pensiones e indemnizaciones por accidentes laborales. Destaca el aumento de un 19% al salario mínimo para los empleados privados no sectorizados.