La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Colegio Dominicano de Economistas presentaron ayer sus recomendaciones para una reforma fiscal integral en la República Dominicana.



Ambas instituciones –que hablaron por separado y en espacios distintos- subrayaron la necesidad de medidas estratégicas que fortalezcan el sistema tributario y mejoren la transparencia y eficiencia en la gestión de las finanzas públicas. La Finjus, a través de su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, recomienda implementar medidas estratégicas ante la reforma del sistema tributario.



“Resulta indudable que la República Dominicana ha presentado un crecimiento económico considerable en las últimas décadas, incluso si se le compara con los demás países de la región”, dice la institución, a través de un documento de prensa.



Y agrega que el país ha demostrado un desarrollo sostenible, al aumentar la productividad e incursionar en posiciones claves del mercado. Desde el punto de vista de la Finjus, a pesar del dinamismo económico presentado, se ciernen sobre el país brechas que requieren de una integral e imperiosa reforma fiscal y tributaria.



“En este sentido, no solo se fortalecerían los marcos legales de la gestión de las finanzas públicas, sino que se favorecería la transparencia y la distribución equitativa de los ingresos y del gasto público. La Administración Tributaria debe concentrar sus esfuerzos en combatir los niveles de evasión y simplificar el sistema impositivo, y otorgar atención a los sectores estratégicos para construir un modelo más equitativo y sostenible”, apuntó.



En abril del presente año fue depositada en la Cámara de Diputados una propuesta de modificación al artículo 11 de la Ley número 11-92 que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana, propuesta que tiene como antecedente la sentencia TC/0943/23 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano que declara la inconstitucionalidad de los literales b) y c) del referido artículo. Dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de la nulidad de los literales b) y c), y la propuesta contentiva de modificación, debe señalarse que la responsabilidad solidaria de la obligación tributaria es un aspecto que debe analizarse con minucioso cuidado en relación con la realidad actual que cursa el país, en tanto tiene un relevante impacto en la seguridad jurídica de quienes participan de la actividad empresarial y comercial, que impacta también la potencial inversión extranjera.



“Desde Finjus celebramos los esfuerzos presentados para materializar un cuerpo normativo tributario que dé respuestas a las exigencias del presente. Sin embargo, la responsabilidad de los administradores y otras partes interesadas de cara a una persona jurídica -y otros vehículos y figuras legales- es una regulación que debe realizarse íntegramente tomando en consideración cada parte de lo establecido en la regulación actual”, sostiene la entidad.



Indica que puesto que el sistema tributario abarca el conjunto impositivo y de recaudación del país, es de opinión de que la reforma tributaria debe realizarse de manera extensa, holística y no por partes. De manera oportuna, Finjus subraya que con la reforma deben identificarse las áreas de gastos ineficientes y priorizar los sectores principales que inciden en el bienestar de la ciudadanía. Si bien resulta inevitable la necesidad de una reforma, debe ponderarse que involucre a todos los sectores que conforman el país.



Habla Zorob Ávila



Mientras, el Colegio de Economistas aboga por una revisión de las exenciones fiscales a grandes empresas. La presidente del gremio, Yvelice Zorob Ávila, considera que la reforma fiscal anunciada por el Gobierno incidirá en todos los sectores, por lo que debe ser integral y producir una transformación del sistema tributario. “Se debe utilizar la tecnología, internet, e inteligencia artificial para disminuir las pérdidas fiscales, pero sobre todo aplicarle un régimen de consecuencias a los evasores, como forma de eficientizar los ingresos del Estado”, plantea.



“Hay que crear un nuevo paradigma en la dinámica de la economía dominicana, aprovechando el tema de la reforma fiscal, para que al generarse riqueza no caigamos en un liberalismo económico o en una de las nuevas corrientes”, manifestó la economista Zorob Ávila, al ser preguntada sobre el tema en el programa Frente al Mundo, que se transmite por el canal 6.

Cuestión de los parches y los gobiernos de turno

Zorob Ávila refirió que cada vez que hay un interés del gobernante de turno se realiza una reforma tributaria, a las cuales calificó de parches porque no han sido integrales, nunca se ha producido un diálogo nacional, y no han sido dirigidas a permear todos los ingresos y el destino de estos en relación con el desarrollo local.



Reiteró que el país, más que una reforma fiscal, necesita una transformación de la dinámica económica, de forma tal que se transparenten los ingresos y gastos, para ver cuál es su destino en un gobierno electrónico que evite la burocracia. Abogó por la eliminación de trabas a los inversionistas locales, como el anticipo, mientras, según ella, los extranjeros tienen exenciones e incentivos otorgados por el Estado, lo que considera debe ser revisado en el marco de la reforma fiscal, para determinar cuáles cumplieron su periodo de caducidad y crear nuevos mecanismos donde ellos aporten.



La dirigente de los economistas reconoció que se ha avanzado mucho en políticas tributarias. “Varios gobiernos han trabajado en la parte electrónica y el actual lo está haciendo con la factura, al elaborarla se registra al instante tu transacción en la Dirección de Impuestos Internos (…)”, dijo.