El organismo internacional financia un programa de construcción de 12 nuevas subestaciones en el país

La República Dominicana presenta serios desafíos en materia energética que van desde la generación hasta la distribución. En esta última, las pérdidas financieras son de hasta un 45 por ciento.



La observación proviene de la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la República Dominicana, Katharina Falkner -Olmedo, que abogó por la reducción de las pérdidas en el sector eléctrico.



Uno de los desafíos que identifica es el crecimiento acelerado de la demanda de energía eléctrica, la cual, dijo, casi roza la oferta disponible. “Normalmente la demanda sube entre 2 y 3 por ciento al año. En el caso de la República Dominicana ha crecido entre 9 y 10 por ciento. La economía está creciendo pero también está el cambio climático, todos estamos poniendo más aire acondicionado” explicó.



“El segundo reto es que hoy día más o menos la demanda y la oferta se están encontrando y hay muy pocas reservas frías. Esto significa que al momento en que pasa algo, una manutención de una de las plantas tienes un déficit, que en el sector es un apagón que no queremos” destacó. De antemano, la situación es difícil, admite la representante del BID, por lo que recomienda pensar en una solución integral que aborde todas las perspectivas.



Primero, hay que asegurar que haya suficiente generación, hay que buscar esta independencia de los precios y esto se hace obviamente con energía renovable, señaló la economista. “Para nosotros, energía renovable es mucho más que un tema ambiental, es un tema económico” enfatizó.



Adicionalmente planteó: “Se necesita ampliar el sistema de transición, se necesita abastecimiento. El país hoy en día no tiene baterías, tiene muy pocas. Es realmente, un tema de expansión de la transición, de ir buscando eficiencia, metodologías y tecnologías nuevas y esto va a apoyar al sector y ojalá en unos años esté mucho mejor”.



Después viene la distribución. “En la distribución es donde vemos pérdidas a un nivel del 40 y 45 por ciento, pérdidas financieras, no técnicas, y esto hay que controlarlo. Hoy día se usa tecnología para saber quién está usando y cuánto se está usando y eso se necesita pero también se necesita expansión”, sostuvo.



Informes oficiales determinan que las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad -de Edeeste, Edenorte y Edesur- subieron de 29% en 2019 a 40% en 2023. Esto obligó al Gobierno central a destinar anualmente 1,500 millones de dólares en forma de subsidios para mantenerlas a flote.



Entre abril y junio de 2023 se registraron 13,981 reclamaciones, con una tendencia creciente mes tras mes, precisa un reporte de Protecom (Protección al Consumidor), de la Superintendencia de Electricidad. De estos, el mayor número de reclamos fue hecho por los clientes de Edeeste, con 9,198 quejas; seguidos de loa usuarios de Edesur, con 3,117 y los de Edenorte con 1,442.



“Sabemos que las pérdidas son sumamente grandes y hay que reducirlas. Tenemos dos programas que estamos apoyando hoy día y nuestra sugerencia es una gestión eficiente que permita al país reducir esas pérdidas”, manifestó la representante del Banco Interamericano de Desarrollo en su participación en la Entrevista Especial elCaribe-CDN.



Ante esta situación, la titular del BID en el país abogó por mayor eficiencia y expansión, debido a que hoy día las redes están a toda capacidad, y la situación empeora cuando una de las subestaciones sale de servicio.



El organismo acompaña al Gobierno dominicano con apoyo financiero para la ejecución del Programa de Eficiencia Energética por un total de US$75 millones (BID US$39 millones y US$36 JICA) y en el programa de Expansión de Redes Eléctricas con US$155 millones.



En esa dirección, en aras de seguir fortaleciendo el sistema eléctrico dominicano, el BID otorgó financiamiento para la construcción de 12 subestaciones nuevas de Edesur Dominicana. “Esto va a hacer un cambio fundamental”, subrayó la ejecutiva del BID.



De acuerdo con Falkner-Olmedo, de estas subestaciones, tres están en construcción, tres fueron licitadas y se trabaja en la terminación de los requerimientos específicos para licitar las demás a final de año.



En su intervención, en la Entrevista Especial elCaribe-CDN, el jefe de Operaciones del BID en la República Dominicana, Miguel Baruzze, ofreció respuestas a cuestionamientos sobre los resultados obtenidos de los programas financiados por el organismo en la gestión pasada. “La pregunta es qué pasaría si no hubiésemos hecho eso porque estamos hablando de una demanda por encima del promedio regional. Estamos hablando de un incremento de la demanda de un 9 y 10 por ciento. Es verdad que se puede pensar que estamos trabajando demanda y oferta al mismo nivel, pero qué pasa si no se hubiese empezado a hacer inversiones en términos de expansión y distribución, ¿que falta mucho? Por supuesto, pero si no se hubiese hecho eso, la situación sería muy difícil”, expresó.

Demanda

Normalmente, la demanda sube entre 2 y 3 por ciento al año. En el país ha crecido entre 9 y 10 por ciento.



Pérdidas

En la distribución hay pérdidas financieras de 40 y 45 por ciento, destacó la representante del BID