Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una subida del 4.28 %, hasta 74.84 dólares el barril, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, exigiera a Irán la rendición incondicional y asegurara que conoce “dónde se esconde” el líder supremo iraní, Ali Jameneí.



Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en julio sumaron 3.07 dólares con respecto a la sesión anterior.



Trump aseguró este martes que sabe “dónde se esconde” Jameneí, pero descartó, “por ahora”, tomar la decisión de matarlo.



“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”, señaló el mandatario en su red Truth Social.



Previamente, el presidente había asegurado que Estados Unidos tiene el “control total de los cielos de Irán” dado que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica.



Los analistas señalan que, pese a que los precios del crudo han subido un 10 % desde el pasado viernes, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Irán, el conflicto entre ambos tiene un impacto limitado en el costo del oro negro.



Esto se debe a que el mercado de crudo está por ahora bien abastecido y el sistema de seguridad petrolera de la Agencia Internacional de Energía (AIE) cuenta con más de 1,200 millones de barriles de reservas de emergencia. A esto se suma que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) aumentará su producción petrolera en julio en 411,000 barriles diarios. No obstante, los operadores siguen preocupados por la posibilidad de que Irán trate de bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo.



El Brent



El barril de crudo Brent para entrega en agosto avanzó este martes un 4/40 %, hasta situarse en los 76.45 dólares al cierre de la sesión en el Mercado de Futuros de Londres



El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, aumentó 3.22 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) frente al cierre anterior, cuando acabó en 73.23 dólares.



Wall Street cierra en rojo



Mientras Wall Street cerró en rojo, en medio de preocupaciones. Al cierre de las operaciones, el Dow Jones de Industriales bajó un 0.70 %, hasta 42,215 puntos; el S&P 500 cedió un 0.84%, hasta 5,982, y el Nasdaq perdió un 0.91 %, hasta 19,521.



Más allá de la coyuntura geopolítica, la bolsa analizó datos que apuntan a un debilitamiento del consumo en EE.UU. en mayo, y está pendiente de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que comenzó ayer.



Por sectores, el de la energía cerró con ganancias (1 %) pero el resto anotaron pérdidas, especialmente el de salud (-1.64 %) y bienes no esenciales (-1.55 %).



En el índice Dow 30, las mayores ganancias fueron para la petrolera Chevron (1.9 %) y las mayores pérdidas para MSD (-3.3 %) y Nike (-3.1 %).