El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una subida del 3.06%, hasta los 71.48 dólares el barril, en una jornada marcada por las advertencias del presidente de EE.UU. Donald Trump, de imponer aranceles secundarios a compradores de crudo ruso y por sus amenazas a Irán.



Al cierre en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en mayo ganaron 2.12 dólares con respecto a la última sesión, alcanzando su precio más alto en unas cinco semanas.



Los precios del petróleo cayeron al inicio de la sesión, antes de recuperarse y estabilizarse en los niveles de ganancia de finales de jornada.



Trump dijo el domingo en una entrevista con la cadena NBC que se enfadó mucho cuando su homólogo ruso, Vladímir Putin, criticó la credibilidad del mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y amenazó a Moscú con nuevos aranceles si no facilitaba un acuerdo para el fin de la guerra.



“Si Rusia y yo no logramos llegar a un acuerdo para detener el derramamiento de sangre en Ucrania, y si creo que fue culpa de Rusia, que podría no serlo, voy a imponer aranceles secundarios al petróleo, a todo el petróleo que salga de Rusia”, declaró Trump. El mandatario ahondó en que esto significaría que “si compras petróleo de Rusia, no puedes hacer negocios en Estados Unidos” y que el arancel podría llegar al 50 %.



China e India son importantes compradores de crudo ruso y su papel sería crucial para que cualquier paquete de gravámenes secundarios perjudique severamente a Moscú.



“La amenaza de Trump sobre los aranceles secundarios al petróleo ruso e iraní es un factor que los participantes del mercado petrolero están siguiendo de cerca, aunque ha indicado que no planea introducirlos por ahora”, anotó el analista de UBS Giovanni Staunovo.