Nueva York. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó ayer un 0.52 % y cerró en 75.35 dólares el barril.



Al cierre de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuro de WTI para entrega en agosto restaron 0.40 dólares con respecto al día anterior.



No obstante, ayerel oro negro subía gracias a la noticia de que China, que no está creciendo este año según sus previsiones, pondrá en marcha planes de políticas integrales destinadas a fomentar la inversión extranjera, ampliar el acceso al mercado y fortalecer la comunicación con empresas y cámaras de comercio extranjeras. El Consejo de Estado de China se comprometió a fortalecer la comunicación con empresas extranjeras y abordar sus “problemas y demandas razonables” de manera oportuna, recoge el diario oficialista Global Times. Los inversores también tienen sus ojos puestos en la Reserva Federal (Fed) de EE. UU. y si subirá o no los tipos de interés en su reunión del 25 y 26 de julio.



Por el lado de la oferta, los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de petróleo crudo, gasolina y destilados cayeron la semana pasada. or otra parte, los contratos de futuros de gas natural para agosto restaron 0.02 dólares, hasta 2.60 dólares, y los de gasolina con vencimiento el mismo mes subieron lares, hasta 2.72 .