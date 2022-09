El déficit del salario mínimo mayor del sector privado con relación al costo de la canasta familiar nacional se colocó en RD$21,358.



Desde que se aprobó en julio del 2021 el nuevo salario mínimo para el sector privado no sectorizado, la brecha o distancia entre el costo de la canasta familiar básica y el sueldo mínimo se ha ampliado varios puntos porcentuales.



En el caso del costo de la canasta familiar del primer quintil o grupo de menor ingreso y el salario mínimo, el déficit se da en los cuatro niveles y fluctúa entre RD$4,123 y RD$13,223.



El mercado laboral dominicano tiene alrededor de 17 niveles de salarios mínimos, y el no sectorizado, que es una especie de referencia en el mercado laboral dominicano, desde que se aprobó la reclasificación de las empresas, cuenta con cuatro niveles y dos categorías especiales. Los niveles son para las grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas y microempresas, y las categorías corresponden a las empresas de servicios de seguridad privada y la de las jornadas agrícolas de 10 horas diarias máximo.



De julio del 2021 cuando se fijaron los nuevos niveles de salarios mínimos del sector privado no sectorizado, la brecha deficitaria entre los diferentes niveles salariales en la escala mínima se ha ampliado entre 4 y 5 puntos porcentuales con relación a las distintas canastas básicas de bienes y servicios que demandan las familias según su nivel de ingresos.



Cuando se fijó el nuevo salario mínimo, vigente hasta la fecha, se creó un nuevo nivel salarial, para ser aplicado en las micro empresas, RD$11,900. Ahora hay cuatro niveles de salarios mínimos en el sector privado no sectorizado, más los dos segmentos especializados, que son el servicio de vigilancia privada y las jornadas agrícolas.



El salario mayor dentro de los sueldos mínimos no sectorizados corresponde a las grandes empresas y es de RD$21,000 al mes, el segundo mayor, establecido para las medianas empresas, es de RD$19,250 al mes y el tercero, aplicable en las pequeñas empresas, es de RD$12,900.



También existen en el mercado laboral dominicano salarios mínimos para áreas o actividades sectorizadas, como el turismo, las zonas francas, la construcción, para operadores de máquinas pesadas, electricistas, plomeros y otras actividades.



Los salarios mínimos de esos sectores se fijan en reuniones separadas del Comité Nacional de Salarios, un órgano tripartito que opera en el Ministerio de Trabajo y que se reúne cada dos años pero que puede hacerlo antes si se produce una situación inflacionaria que afecte el poder adquisitivo del salario.



El Comité Nacional de Salarios solo está facultado para fijar salario mínimo. Sin embargo, por temas de operatividad de las empresas, cuando se mueve el sueldo en la base se produce un empuje hacia arriba hasta los niveles medio, fruto de la diferencia de funciones propia del desempeño de cada empleado.

Por los aumentos provocados por la inflación en los valores de la canasta familiar, los costos al cierre de agosto pasado son RD$25,123 para las familias del primer quintil o grupo familiar de menor ingreso, RD$32,806 para el segundo quintil, RD$38,843 para el tercer quintil.



Asimismo, para los quintiles 4 y 5, que albergan a las familias de mayor poder adquisitivo, los costos de la canasta familiar se elevaron al mes de agosto a RD$45,102 y RD$69,749, respectivamente.



El costo de la canasta nacional, que es un promedio de las cinco canastas clasificadas por quintiles o grupos según el ingreso familiar, llegó en agosto a RD$42,358.

Canasta vs salarios



Cuando se fijaron los vigentes salarios mínimos, el más pequeño, el de las microempresas, cubría el 52 % del costo de la canasta del primer quintil. Ahora solo financia el 47.36 %, lo que indica que entre agosto del 2021 y agosto del 2022 perdió 5 puntos porcentuales de cobertura. El déficit del salario más bajo del sector privado aumentó 5 puntos con relación al costo de la canasta básica más barata. De la nacional, el salario mínimo más bajo, el de RD$11,900 al mes, cubre un 28 %. En valor absoluto, la canasta básica del primer quintil supera en RD$13,223 al salario mínimo de las microempresas, en RD$12,223 al de las pequeñas empresas, en RD$5,873 al de las medianas empresas y en RD$4,123 al de las grandes empresas. Comparado el segundo salario más bajo al mínimo (RD$12,900), con el costo de la canasta del segundo quintil (RD$32,806) la cobertura es de solo un 39.32 % y cuando se estableció el actual nivel salarial, cubría un 43 %. Ha perdido 4 puntos de cobertura, con lo que el déficit se amplía en igual proporción. De la canasta nacional, el segundo más bajo salario mínimo alcanza cobertura de 30.45%. En cuanto al segundo más alto salario mínimo (RD$19,250), cuando se aprobó cubría el 54 % del costo de la canasta del tercer quintil y ya cayó su cobertura a un 49.55 %. Del costo actual financia el 45.44 %. Medido el salario mínimo más elevado (RD$21,000) con los RD$42,358 de la canasta, el sueldo solo cubre el 49.57% ahora y 54.12% cuando se fijó ese monto.