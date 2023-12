En República Dominicana el sector de servicios tiene una posición importante dentro de la economía, en el aporte al producto interno bruto (PIB).



Su auge no solo ha consolidado una posición firme, sino que ha creado un marco propicio para el desarrollo continuo. Y en el caso dominicano, la capacidad de innovar, adaptarse y competir en el mercado global sigue siendo la clave para mantener este crecimiento económico sostenible.



La expansión de los servicios no solo ha sido un fenómeno local, sino parte de una tendencia global. En el contexto internacional, la exportación de servicios ha adquirido un impulso considerable, contribuyendo a la generación de empleos, especialmente en economías emergentes como la dominicana. Esta progresión ha motivado la implementación de políticas e incentivos para atraer inversiones, con la conectividad y el desarrollo tecnológico emergiendo como factores clave en la atracción de la inversión extranjera directa (IED).



El sector de servicios ha mostrado una resiliencia notable frente a desafíos adversos, como la competencia global y los cambios regulatorios. La capacidad de adaptación y la búsqueda constante de la diferenciación y la calidad han permitido a las empresas mantener su posición en un mercado cada vez más dinámico y exigente.



La influencia de las zonas francas como centros de innovación y exportación se ha extendido más allá de los límites del país. Estos espacios económicos especiales han servido como modelos de desarrollo, que atraen inversión extranjera y promueven la colaboración entre empresas locales e internacionales. Esta colaboración ha estimulado la transferencia de conocimientos y tecnología, y fortalece la competitividad del país en el mercado global.



En el ramo de zonas francas, en el año 2022 el 23.4 % de las empresas se concentró en la actividad de servicios, de acuerdo con datos oficiales del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

El segundo lugar en el número de empresas establecidas, le corresponde a la actividad de manufactura de tabaco y sus derivados, agrupando ésta el 16.8 %; confecciones y textiles ocupa el tercer lugar, agrupando el 11.9 % del total; le siguen productos agroindustriales, con 7.4 %; las dedicadas a la comercialización, un 6.3 %; productos médicos y farmacéuticos, el 4.9 %; reciclaje y clasificación, un 3.9 %; cartón, impresos y papelería, un 3.6 %; calzados y sus componentes, el 3.5 %; productos eléctricos y electrónicos, el 3.2 %, el restante 14.9 % corresponde a otras actividades.



En el año 2021 en el área de servicios había 166 empresas, lo que representaba una participación del 22.6% en el sector zona franca. Y en 2022 esa participación se elevó al 23.4%, con 181 empresas.

Las zonas francas, con su énfasis en la prestación de servicios, han desempeñado un papel de alto nivel en el desarrollo económico de República Dominicana. Estas áreas económicas especiales han atraído un amplio espectro de empresas, desde centros de llamadas y servicios de TI hasta empresas de diseño y marketing digital, entre otros. Las empresas han adoptado tecnologías emergentes y han priorizado la capacitación en habilidades digitales, lo que les permite ofrecer servicios de vanguardia.



Sin embargo, el crecimiento no está exento de desafíos. La competencia global, los cambios regulatorios y la necesidad de diversificar la oferta de servicios son retos constantes. Aun así, la adaptabilidad y el enfoque en la calidad han sido pilares clave para mantener la posición en el mercado internacional.

Un estudio reciente, realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, resalta que el 60% de los servicios han contribuido al crecimiento económico del país. Sectores como zonas francas, manufactura local, comercio, construcción y transporte se han vinculado estrechamente a este crecimiento, y representan un 58.5% durante un período específico.



El impulso de la exportación de servicios ha sido un motor significativo del empleo en naciones en desarrollo como República Dominicana. Esta tendencia ascendente ha motivado la implementación de mecanismos para fomentar más inversiones en este ámbito, y uno de los atractivos para la IED es la conectividad que ofrece el país.



El potencial de inversión en empresas de software y servicios digitales se ha visto ampliado gracias a la infraestructura de comunicaciones y banda ancha. Este avance se refleja en el aumento de instalaciones de proyectos tecnológicos y en la notoria expansión de call centers.



Al mirar hacia fuera, se observa que Brasil ha registrado un crecimiento del 8.3% en su sector de servicios en el 2022, lo que marca un hito relevante. Pese a este avance, no ha recuperado los niveles prepandémicos, evidencia del desafío que enfrentan diversas economías.



El enfoque entre el lado público y privado aporta

La colaboración estratégica entre el gobierno y el sector privado ha sido determinante en la consolidación de los servicios como un pilar económico. Iniciativas conjuntas para el desarrollo de infraestructura tecnológica, la capacitación en habilidades digitales y la promoción de incentivos fiscales específicos para el sector han fortalecido la posición competitiva de República Dominicana en el mercado internacional de servicios. El ramo servicios abarcando una amplia gama de áreas que van desde la parte financiera, hasta la de salud, turismo, educación, tecnología de la información, entretenimiento, transporte, alimentación, inmobiliaria y otros servicios profesionales, entre muchos otros.