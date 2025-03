Evelin Reyes es una contadora que tras años de experiencia decidió emprender y ofrecer sus servicios a pymes para organizar sus finanzas

Gabriela Hungría

Especial para el Caribe

Fotos: Cortesía

Con más de 15 años de experiencia en los sectores de administración, finanzas y auditoría, y trabajar para empresas de otros, hace alrededor de cinco años, a raíz de la pandemia del covid-19, la señora Evelin Reyes, contadora pública autorizada, tomó la decisión de emprender.



Durante el confinamiento tuvo que enfrentarse al teletrabajo y aprovechaba los fines de semana para ofrecer asesorías gratuitas a emprendedores y pequeños empresarios que necesitaban orientación para gestionar sus negocios.



En estos años se ha enfrentado a grandes retos, ha podido identificar que una gran cantidad de personas inicia un negocio sin una planificación clara, lo que puede comprometer su estabilidad a mediano y largo plazo.



Esta emprendedora contó a elCaribe que para superar este y otros retos ha centrado su enfoque en la educación financiera, contable, fiscal y la organización empresarial.



“Acompaño a los dueños de negocios en la definición de estrategias financieras y contables que les permitan tomar decisiones certeras y minimizar riesgos. La clave del éxito empresarial radica en la planificación, la organización y el uso eficiente de los recursos”, expone Reyes.



El sector financiero y empresarial sigue siendo un entorno donde las mujeres enfrentan retos adicionales en comparación con los colegas masculinos.



Reyes expresa que a lo largo de su carrera ha experimentado desafíos relacionados con la equidad salarial y el acceso a oportunidades de liderazgo. Sin embargo, con determinación ha demostrado que la excelencia profesional, el compromiso y la capacidad de generar resultados son factores primordiales para el éxito.



Uno de los mayores desafíos es el manejo del tiempo y el equilibrio entre la vida personal y profesional.

“Las mujeres solemos desempeñar múltiples roles en la sociedad, lo que nos obliga a desarrollar habilidades de organización y gestión del tiempo de manera eficiente. La clave para avanzar en un entorno competitivo es la preparación constante, la especialización y la confianza en nuestras capacidades”, asegura, en una conversación para elCaribe.



Continúa diciendo que, a pesar de los obstáculos, las mujeres empresarias han demostrado que se puede liderar con eficiencia y aportar valor a las industrias.

Esta mujer es una emprendedora probada.

Equipo, líderes



Además, en su empresa no trabaja sola; cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados. Actualmente, el equipo está conformado por dos grandes líderes a cargo de áreas clave: uno gestiona todo lo relacionado con “Business Process Services”, garantizando la confiabilidad y oportunidad de las informaciones contables, y el otro lidera el área de impuestos, enfocándose en la planificación fiscal, las declaraciones y las estrategias impositivas.



Reyes resalta que el equipo se distingue por su compromiso con la excelencia y la orientación hacia resultados, asegurando que los clientes reciban asesoría integral para la toma de decisiones financieras efectivas. El principal objetivo de Evelin junto a sus colaboradores es poder ayudar a cada empresario a que cuente con información confiable y herramientas estratégicas que le permitan gestionar su negocio con seguridad y eficiencia. Para lograr todo esto a lo largo de este año y a futuro, en 2025 ha comenzado con grandes oportunidades.

La responsabilidad caracteriza a Evelin.

Los frutos de la dedicación



La emprendedora que hoy protagoniza esta página ha logrado una representación de alto nivel en asesoramiento empresarial, consolidándose como representante en República Dominicana y el Caribe de Megaprocesos, una de las firmas más importantes de Centroamérica.



“Esta alianza me permite fortalecer mi propuesta de valor y expandir mi capacidad de servicio. Con Megaprocesos estoy respaldada por un equipo multidisciplinario de más de 90 profesionales altamente capacitados.



Adicionalmente, esta alianza me ha convertido en miembro de Praxity Global, lo que me facilita ofrecer servicios más allá de mis fronteras y atender las necesidades de mis clientes con estándares y políticas internacionales”, resalta la profesional.



“Junto a Megaprocesos, mi objetivo es seguir creciendo y consolidarnos como un referente en asesoría financiera, ayudando a los clientes a alcanzar el éxito mediante estrategias innovadoras y soluciones adaptadas a sus necesidades”.