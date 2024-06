Ubicado en Fantino, Edwin Polanco ha sabido, durante 21 años, consolidar su prestigio en la industria de la barbería

Edwin Polanco es un barbero que en el municipio Fantino no necesita presentación. Es un estilista de fama bien ganada y un trabajador nato. Es el propietario de Edwin Barber Style y un emprendedor probado; una persona de prueba superada.



Empezó oficialmente el oficio en 2003 en su natal Bacumí, un paraje productivo de la zona, pero le antecedieron dos años de práctica y aprendizaje. En ese momento cobraba 30 pesos por un corte, un monto que guarda mucha diferencia con los precios actuales, en un oficio de elevada importancia, especialmente porque lleva a la gente a lucir mejor.



Los cortes de pelo que realiza Edwin son tan diversos como la clientela que cada día acude al local, situado en la calle Mella #22, cerca del Supermercado Padilla. “Esos cortes que realizo, siempre de vanguardia y actualizados, son, por ejemplo, los diferentes tipos de fade, que incluyen Fade, Taper Fade, Mulet, Pompadour, diseños y barbas”, le dice el joven emprendedor al periódico elCaribe.



Ha sacado unos minutos de su agitado día para conversar sobre una actividad que le apasiona, mientras niños, jóvenes y adultos no paran de llegar. Así transcurren los días en Edwin Barber Style. Por eso cada cliente es anotado en una agenda electrónica que el trabajador trata de seguir al pie de la letra para cumplir a unos y a otros, sin que haya quejas.



Algunos, como Luis, será recortado a las 8:00 de la mañana, Marcos tiene turno para cortarse el pelo a las 8:45 y María acudirá a las 3:00 de la tarde a darle un toque a su afro. En fin, desde las primeras horas de la mañana, hasta parte de la noche, el trabajo en el establecimiento es intenso. Y con razón.



En su trayectoria, Edwin ha recortado a personalidades importantes como Elvis Peguero (La Piedra), quien es pelotero de MLB-Milwaukee; Molio (Cornelio), que es un empresario de gran renombre; Damián Núñez, actual alcalde del municipio Fantino, y al ingeniero Ricardo Mejía, entre muchos otros. La mayoría de sus clientes se recortan cada 7 días.



Los productos que más usa para agregar elegancia, brillo y altos estándares al pelo de cada persona son Ossion, Gummy, Cool Style, Elegance y Level3, y éstos son los mismos productos que comercializa.

Edwin ha realizado cursos en el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) y en la Academia Deyers, en Santiago. No es un improvisado.



De la cantidad de clientes que acuden a él, entre el 3 y el 5% son mujeres. Vienen principalmente por la realización de cortes afro, semi degradados y cerquillos. El aparato o máquina predominante en un negocio como el de Edwin es el denominado “abejón”, pero constantemente hace muchos cortes con tijera (el cliente pide y se le complace), y en los últimos 3 años se ha incrementado el pedido de corte clásico/moderno.



Las jornadas aquí son largas, y se robustecen más en diciembre, el Día de las Madres y el de los Padres. Suele ocurrir en establecimientos donde prima la calidad. Edwin Barber Style es uno de ellos. La mayor satisfacción de su propietario es saber que su trabajo quedó bien, que el cliente admire su oficio y se lo exprese en el momento con un “bueno y válido”, y -naturalmente- que lleguen algunas propinas. Edwin sonríe al decirlo.

Aquí hay una clientela fija y llegan más, Edwin es el barbero que prefieren los niños.

La pequeña empresa está en un momento cumbre, pero llegar hasta aquí ha costado bastante. Edwin ha enfrentado desafíos como emprendedor en la industria y como educador de ésta. Desde su punto de vista, si bien la peluquería es vista esencialmente como un oficio de hombres, las mujeres también pueden incursionar en ella.



Edwin está actualizado siempre y procura mantener estándares altos. Se nutre mucho de las técnicas de los más renombrados barberos, que son los boricuas, entre ellos Barbero Bengi y El Bori Barber, y da seguimiento a las distintas plataformas especializadas en el tema.



El estilo de su barbería es moderno, con un ambiente muy confortable y sobre todo diferente para quienes buscan un lugar sano. “Aquí no aceptamos el uso de hookah, vaper, ni ninguna denominación de cigarrillos, y lo que nos diferencia de cualquier otro negocio es la puntualidad, la igualdad entre los clientes, la higiene, el estilo único y la garantía del sello de calidad. Son temas que no negociamos y en los que no cedemos ni un ápice”, advierte.



Se le puede ubicar por vía de las redes sociales a través de su cuenta @edwin_barberstyle y vía el teléfono 809-514-6713. Las estrategias de Edwin para fidelizar a sus clientes y mantener una base sólida de visitantes en su negocio son innovar, ofrecer servicios nuevos y tratar de ir un paso adelante de la competencia.

El negocio mantiene un toque moderno, Este local es bastante acogedor y cómodo.

“Para que los clientes estén con nosotros, cada día nos esforzamos por ser más eficientes y mejores”, expresa. Y agrega: “la evolución ha sido parte de nosotros porque siempre mejoramos para ser más grandes como barbería. Por esa razón nos adaptamos a cada época en estos 21 años de carrera”.



En su condición de peluquero, Edwin observa el rostro de cada cliente para saber qué corte sugerirle, que sea adaptable y en consonancia con su simetría.