Email it

El costo de la canasta familiar básica aumentó durante el primer cuatrimestre del año en RD$520.81, registrando un nivel de inflación de 1.20 por ciento.



Al cierre de abril, el costo de la canasta nacional, que es un promedio de los cinco quintiles o grupos familiares según nivel de ingresos, se ubicó en RD$43,731.54. En diciembre del 2022 había cerrado en RD$43,210.73.



El comportamiento de los precios durante los primeros cuatro meses del 2023 mantuvo la tendencia del último año, de afectar proporcionalmente más a los hogares o familias de menores ingresos.



En el grupo familiar del primer quintil, que es el de menor poder de compra, el incremento absoluto de la canasta fue de RD$343.54, y en el quintil 5, que agrupa a las familias de mayor poder adquisitivo, fue de RD$662.28, casi el doble. Sin embargo, el nivel de inflación acumulado para el primer quintil fue de 1.34 por ciento y el del quinto quintil, 0.93 por ciento, el más bajo de los cinco grupos familiares y de la media de los cinco quintiles.



De diciembre a abril el costo de la canasta de los hogares de menor ingreso se movió a RD$26,071.83, de RD$25,725.29 y el de las familias con mayor poder de compra o más ingresos se movió de RD$70,921.75 a RD$71,584.03, según cifras del Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del Banco Central.



En el caso del quintil número 2, el que acoge o agrupa a las familias que ocupan el segundo puesto de las de menor ingreso, el costo de la canasta pasó de RD$33,561.45 a RD$33,986.98, un aumento de RD$425.42, equivalente a un impacto inflacionario de 1.267 por ciento.



Para el tercer quintil, que equivale al primer escalón de la clase media baja, la canasta pasó de diciembre a abril pasados de RD$39,687.09 a RD$40,190.66, con un incremento absoluto de RD$503.57, equivalente a un aumento relativo de un 1.268 por ciento.



Mientras que el quintil número 4, la antesala para el nivel de mayor poder adquisitivo, el aumento del costo de la canasta básica fue RD$578.58, al pasar de RD$46,015.88 a diciembre pasado a RD$46,594.46. El incremento relativo fue de 1.257 por ciento.



En su informe sobre el comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril, publicado esta semana, el BCRD explica el comportamiento de los precios tanto del mes como del cuatrimestre.



Destaca que la trayectoria descendente de la inflación evidencia la efectividad del mecanismo de transmisión de la política monetaria que ha implementado, “la cual ha estado orientada a mitigar las presiones de la demanda interna. De igual forma, los subsidios del Gobierno a los combustibles y a la tarifa eléctrica han contribuido en este comportamiento”



Puntualizó que “en adición, la inflación interanual del país se encuentra entre las más bajas de Latinoamérica, siendo inferior a la de doce economías de la región, mientras que solo cinco países reportan cifras menores a la dominicana, de los cuales dos son de economías dolarizadas”.



Del comportamiento del IPC general durante el mes de abril, observa que el grupo de mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios fue Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con una variación de 0.45 %, aportando aproximadamente la mitad de la inflación general para el referido mes.



Dijo que además, contribuyeron los grupos Bienes y Servicios Diversos (0.55 %), Restaurantes y Hoteles (0.52 %) y Vivienda (0.31 %). En sentido contrario aportó el grupo Transporte registrando una variación negativa de 0.28 %, lo cual incidió para que la inflación de abril no fuera de mayor magnitud.



El reporte mensual del BCRD destaca que la inflación del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.45 %), estuvo explicada por los aumentos de precios observados en la yuca (5.91 %), aguacates (14.22 %), arroz (0.74 %), naranjas (17.49 %), limones agrios (11.51 %), auyama (9.65 %), ñame (6.75 %), huevos (0.81 %), guandules verdes (4.14 %) y tomates (4.43 %), mientras que otros bienes alimenticios registraron disminuciones en sus precios tales como pollo fresco (-0.82 %), plátanos verdes (-2.20 %), cebollas (-4.70 %), papas (-3.19 %) y plátanos maduros (-2.75 %).



Precisó que la variación de 0.55 % en el IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos respondió básicamente a los incrementos de precios de los servicios y los artículos de cuidado personal, que crecieron 0.81 % y 0.47 %, respectivamente. En tanto que la variación de 0.31 % del grupo Vivienda obedece prácticamente en su totalidad a los aumentos en los servicios de alquiler de vivienda (0.52 %).

Inflación por quintiles

El reporte del BCRD indicó que el comportamiento del IPC por estratos socioeconómicos muestra que los quintiles de menores ingresos registraron variaciones de 0.32 % el quintil 1, 0.29 % el quintil 2, 0.26 % el quintil 3, repercuten en este comportamiento los aumentos de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, las comidas preparadas fuera del hogar, los servicios y artículos de cuidado personal. Mientras que los quintiles de mayores ingresos (4 y 5), registraron tasas de inflación de 0.28 % y 0.17 % respectivamente, como resultado de que el crecimiento de los precios de algunos bienes alimenticios fue compensado por la baja en los precios de los pasajes aéreos y de los automóviles.