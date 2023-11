Con capacidad de almacenar 120 mil metros cúbicos, busca reforzar la seguridad en el suministro de energía

La empresa Energía Natural Dominicana (Enadom) dejó en operación ayer un nuevo depósito de gas natural licuado (GNL) con capacidad de almacenamiento de 120,000 metros cúbicos y que permitirá, en consecuencia, un suministro de hasta 3,000 megavatios de generación energética a partir de este combustible.



Durante el acto, que estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, el miembro del consejo de directores de Enadom, Rolando González Bunster, se comprometió a ayudar al Gobierno a resolver el problema de las distribuidoras de electricidad para que el tema de los apagones sea un recuerdo del pasado.



Rolando González Bunster afirmó que para completar el ciclo de inversión que ha ido creciendo en la República Dominicana, se hace necesario unir voluntades para mejorar la distribución de la energía nacional.



“Para completar ese ciclo de inversión y de éxito, debemos unirnos de la forma que nos hemos unido en los diferentes proyectos, que nos unamos para resolver el problema de las distribuidoras y me comprometo aquí, ante el presidente de la República, a hacer todo lo que esté a mi alcance para formar grupos que puedan traerles soluciones el próximo año. Y eso lo digo de todo corazón porque antes de retirarme del negocio eléctrico quisiera ver más energía renovable, más confiabilidad en el sistema y que los apagones sean un recuerdo del pasado”, manifestó el empresario.



Al referirse al nuevo depósito de Gas Natural, resaltó que este marca un hito en la transición de República Dominicana hacia fuentes de energía más sostenibles. Dijo que esta nueva planta no es solo una estructura física, sino un símbolo de resiliencia, flexibilidad, confiabilidad, pero sobre todo de seguridad energética para el país.



“Este tanque no solo refuerza la seguridad en el suministro eléctrico, son que también brinda una mejoría en la disponibilidad ante eventos no programados. Este paso es el paso para el desarrollo de nuevos proyectos que favorecen nuestro sistema eléctrico y permite la adición de más de mil megavatios de energía en el sistema eléctrico nacional con plantas que puedan usar este tipo de combustible”, explicó. Además del almacenamiento que permite el nuevo tanque, agregó Rolando González Bunster, se convierte en un pilar fundamental para asegurar el flujo continuo de energía en tiempos de crisis o ante el riesgo de suministro por posibles catástrofes naturales.



Disminución en huella de carbono



De acuerdo con Edwin de los Santos, CEO de Enadom, la ampliación de la infraestructura de almacenamiento de gas natural licuado, situada en Punta Caucedo, Boca Chica, no sólo presupone un ahorro significativo, proyectado en cientos de millones de dólares anuales para la economía dominicana, sino que también facilita una considerable disminución en la huella de carbono del país.



“Desde este punto geográfico que representa el hub energético más importante de toda la región centroamericana y caribeña, nos disponemos a inaugurar la operación de una nueva infraestructura de almacenamiento de gas natural en la República Dominicana, y con ello acompañar el crecimiento de una de las economías más pujantes de toda América Latina”, dijo De los Santos.



La construcción de esta obra comenzó en enero del 2021, ejecutada por la firma coreana Posco Ingeniería, con el respaldo financiero del Banco Popular Dominicano y Scotiabank. La creación del depósito implicó el uso de 5,000 metros cúbicos de concreto y más de 4,000 toneladas de acero, así como la instalación de extensas redes de tuberías y sistemas de cableado para la automatización y operación eficiente de la terminal.

El presidente Luis Abinader encabezó junto a ejecutivos de Enadom la puesta en operación del nuevo tanque de almacenamiento. SIBA Energy también inició ayer la construcción de una central de ciclo combinado.

SIBA Energy inicia ciclo combinado de energía

Luego de la inauguración del depósito de Enadom, el presidente Luis Abinader acudió al inicio de construcción y desarrollo del ciclo combinado de SIBA Energy, central termoeléctrica de gas natural, ubicada también en Boca Chica, que elevará su capacidad de generación neta de 190 a 260 megavatios. Esto será el resultado de la producción de energía suplementaria derivada de la recuperación del calor que escapa de sus turbinas, sin requerir combustible adicional. La inversión de esta central, en sus dos fases, supera los 430 millones de dólares. Luis Mejía Brache, presidente del consejo de SIBA Energy, expresó que la rápida capacidad de arranque, combinada con su flexibilidad para operar en bloques, le permite abastecer a la creciente demanda de electricidad del país, a complementar las energías renovables y brindar energía de reserva ante fallas y mantenimientos programados.