Email it

Los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA) se reservaron el fallo del recurso de amparo por omisión de sentencia contra la fiscal titular del Distrito Nacional Rosalba Ramos por incumplir sentencia en caso David Ortiz.



La demanda interpuesta contra Ramos, la fiscal adjunta Catalina Bueno Patiño, y la propia Fiscalía del Distrito Nacional es por presuntamente incumplir con el mandato de cinco sentencias de diferentes tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia que disponen que presentan acusación contra el expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, por violencia de género.



Los abogados Fidel Ernesto Pichardo Baba, Jorge Graciany Lora Olivares y el doctor Jorge Lora Castillo piden una sanción en contra de la fiscal en favor de Fary Almánzar Fernández, por cada día que pase sin dar cumplimiento a las cinco sentencias definitivas.



Buscan que el Tribunal ordene una vez más a la fiscal presentar acusación en contra del ex pelotero de Grandes Ligas.



El amparo fue interpuesto debido a que, presuntamente, la fiscal no hace caso a la resolución del Quinto Juzgado de la Instrucción, que dispone que la fiscalía presente acusación, decisión que fue confirmada por la Tercera Sala de la Corte de Apelación y posteriormente ratificada por segunda sala de la Suprema Corte de Justicia.



Sostienen los abogados que no obstante esas sentencias, la fiscalía ha hecho caso omiso.