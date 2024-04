Washington. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apuntó que la posibilidad de que su institución venda oro para afrontar emergencias “está sobre la mesa”, aunque no hay consenso al respecto.



“Es un tema sobre el que algunos de nuestros miembros creen firmemente que vender oro es realmente el último recurso en caso de una emergencia imprevista. Hay muchos que dicen ‘vendamos oro’ y algunos otros que dicen ‘esperemos un minuto, no nos precipitemos’”, dijo en un encuentro en el Centro para el Desarrollo Global.



Georgieva apuntó que la conversación al respecto es constructiva y que la posibilidad de proceder a esas ventas “está sobre la mesa”.



El FMI recuerda en su página web que es uno de los mayores tenedores de oro del mundo: mantiene 90.5 millones de onzas (o 2,814.1 toneladas métricas) en depositarías designadas.



La organización, con sede en Washington, no tiene potestad para comprar oro ni participar en transacciones con oro, tales como préstamos o arrendamientos, pero puede vender oro directamente a los precios vigentes en el mercado y aceptar oro de países miembros que reembolsan préstamos.



Esas operaciones deben ser aprobadas mediante una mayoría del 85 % del número total de votos de su Directorio Ejecutivo.



El FMI ya ha devuelto oro a los países miembros o ha vendido parte de sus tenencias en el pasado.