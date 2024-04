Organizaciones sindicales y sociales anunciaron para mañana, Día Internacional del Trabajo, una masiva concentración para exigir respuestas a los males que afectan a los trabajadores de la República Dominicana.



La marcha partirá este miércoles desde la avenida Jiménez Moya esquina Dr. Bernardo Correa y Cidrón y concluirá frente al Ministerio de Trabajo. El conglomerado, agrupado en el Comité Pro Primero de Mayo, externó preocupación por el actual panorama social y económico del país.



Entre las inconformidades que motivan la protesta está la falta de empleo, violaciones al derecho de trabajadores a organizarse, bajos salarios, el aumento de los precios de los artículos de la canasta básica, acompañado de un incremento de la violencia que dicen afecta a todos los sectores de la sociedad dominicana.



“Tenemos actualmente una seguridad social que no garantiza la atención en salud integral, sino que constantemente se niega el derecho a la salud, mediante los copagos que impactan los bolsillos de los trabajadores y sus familiares. No se garantiza la medicina, no hay garantía para que las trabajadoras reciban una pensión justa”, reclaman.



“El sector empresarial amenaza constantemente con promover la eliminación del derecho a la cesantía laboral. Queremos resaltar que este es un derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras dominicanas desde 1944”, apuntaron.



El llamado lo hacen la Unión Clasista de Trabajadores, Central de Trabajadores Unitaria, Asociación Dominicana de Profesores, Asociación Nacional de Enfermería, Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD, Frente Estudiantil Flavio Suero y Corriente Universitaria Juan Pablo Duarte. También firman el documento el Movimiento de Mujeres Trabajadoras, Federación Portuaria de la Margen Oriental de Haina y la Federación de Trabajadores Portuarios Región Sur.