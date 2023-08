Email it

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, enfatizó la firme posición del actual Gobierno de no contemplar ajustes tributarios durante su gestión.



No obstante, el ministro destaca la importancia de garantizar que el Estado cuente con los recursos financieros necesarios para cumplir con sus responsabilidades en la prestación de servicios fundamentales como seguridad pública, protección del medio ambiente, salud y educación.



“Durante el período restante de este Gobierno, no estamos considerando la implementación de ajustes tributarios en el país, ya que estamos en una fase de recuperación económica excepcional a nivel global, específicamente la recuperación post-covid19”, señala Isa Contreras. En el contexto de su participación en la ceremonia de entrega de la certificación en Sostenibilidad 3Rs en la Categoría Oro, el ministro destacó la importancia de las capacidades humanas como un factor crucial para impulsar un crecimiento significativo y el bienestar de la población.



Subrayó la necesidad de fortalecer el sistema educativo desde sus etapas iniciales hasta la educación técnico-profesional y universitaria, estableciendo conexiones efectivas entre la educación, el aparato productivo y el Estado. Esta estrategia, según Isa Contreras, es esencial para lograr un desarrollo sostenible y sostenido a largo plazo. Resaltó que es fundamental involucrar a la población en los procesos productivos.