Minera se reunió con los sindicalistas, en el Ministerio de Trabajo, pidió hasta el jueves para hablar con casa matriz

La Corporación Minera Dominicana (Cormidom), el sector sindical, el Ministerio de Trabajo y la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) volverán a reunirse el jueves, en procura de buscar una salida al conflicto que mantiene la empresa con el sindicato de trabajadores de la mina ubicada en Cerro de Maimón, que provocó el cese de sus operaciones productivas.



Las partes conversaron ayer, en el ministerio -en el Centro de los Héroes- y si bien no hubo una solución, se dejó abierta la posibilidad de que eso ocurra.



“Cormidom, a través de su representación en República Dominicana, nos pidió darle un compás de espera, hasta que ellos consulten a la casa matriz, en Australia, para ver si autoriza finalmente que haya un acuerdo”, le informó Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS) al periódico elCaribe.



Aunque el Ministerio de Trabajo no ha indicado sobre el rol que está desempeñando en el tema en cuestión, tanto del lado sindical, como desde el ámbito de Cormidom, se dejó claro el lunes que la institución está mediando y sigue de cerca lo inherente al problema. No se ha cruzado de brazos. Y lo propio ha ocurrido con la Copardom, que participa en los encuentros sostenidos, según Pepe Abreu.



Un día después que Cormidom anunció el cierre de sus operaciones hubo acusaciones de lado y lado (entre la empresa y los sindicalistas). Estos últimos aseguran que la empresa sometió una instancia en la Corte de Trabajo de La Vega –que se conocería este martes-, en procura de que se despoje del fuero a la dirigencia sindical completa, “y una vez logrado eso, poder despedir a los obreros sin pagar las prestaciones laborales”.



No fue posible conocer con Cormidom si eso es cierto; se intentó. La minera se queja de que “hay exigencias desmedidas y personales del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema), Rubén García, quien es aspirante a alcalde y utiliza la lucha para capitalizar sus aspiraciones”.



“Rubén García ha calculado la jugosa suma de dinero que la empresa entrega a la alcaldía, del 5% que establece la ley. Esto en detrimento de los empleados de la empresa, que necesitan volver a trabajar para mantener a sus familias y vivir en paz”, expuso Cormidom en un comunicado remitido a la prensa.



Abreu, contactado vía telefónica, antes y posterior a la reunión sostenida ayer entre los involucrados en el tema base de este artículo, resaltó que “el sector sindical lleva cerca de 15 días envuelto en el conflicto, sin que se logre un bajadero”. “Ha habido terquedad”, planteó.



“Debo decirte que el pasado miércoles duramos desde las cinco de la tarde hasta las dos y media de la mañana en el Ministerio, con el ministro Luis Miguel De Camps sentado con nosotros; el Departamento de Mediación, la empresa y la Copardom. Estuvimos todo ese tiempo ahí y todo fue envuelto en un solo tema; el de la bonificación”, expuso.



“¿Tú sabes lo que pasó?… Después que hicimos un aparte y el sindicato bajó su petición en torno al tema de la bonificación, la empresa viene de allá para acá, y a través del australiano Paul Marinko, dice que había que esperar, porque para responder a esa hora había problemas, ya que en Australia se dormía, por las diferencias de hora. Australia es otro continente. Luego de eso, el ministro De Camps levantó la sesión”, explicó Pepe Abreu.



Gestiones ha habido, y vienen más



El comunicado emitido por la Cormidom deja claro que en el proceso de negociación, además del ministro De Camps, se ha contado con la intermediación del exsecretario de Trabajo Rafael Alburquerque. “Pero ninguna de las reuniones ha rendido fruto, precisamente por las exigencias personales del presidente de Sitracema (…)”, expresó Cormidom.



“El sindicato paralizó las labores en la mina desde el 8 de mayo y mantiene bloqueado el acceso a la misma de forma ilegal. Los empleados que quieren entrar a trabajar no pueden hacerlo”, agregó la firma minera. Advirtió que lo que está ocurriendo representa pérdidas cuantiosas para la empresa. “La situación es insostenible, por la insensatez de un grupo que se niega a aceptar lo que establece el convenio colectivo y el Código Laboral”, expuso la Cormidom

Calcula pagos al cabildo totalizan RD$344.8 MM

“Desde el inicio de sus operaciones, en en el año 2009, Cormidom ha puesto en el centro de cada una de sus acciones a los trabajadores y sus familias. Tiene 14 años sembrando futuro en República Dominicana.

Ha generado más de 1,100 empleos en general dentro de la mina. De estos, 710 empleos son directos en Cormidon y el 84 por ciento se queda en la provincia Monseñor Nouel”, enumeró la empresa en el documento enviado a la prensa.



Estos empleos directos -agregó- generan, a su vez, miles de empleos indirectos en las comunidades, dinamizando la economía en la zona. Dijo que aplica prácticas de minería responsable con el medioambiente, mejorando el ecosistema de la zona. “Somos la primera empresa minera en el mundo carbono neutral, hecho reconocido por las Naciones Unidas”, expuso.



La empresa ha pagado RD$344.8 millones al Ayuntamiento Maimón en virtud Ley 64-00. El pago más reciente fue de RD$29 millones, en septiembre 2022.



“Nos caracterizamos por conducir las operaciones de forma honrada”, dijo.

Se refiere a las mejoras que impulsa la empresa

Este periódico intentó ayer comunicarse con el ministro de Trabajo para conocer su opinión de forma directa. Precisamente estuvo toda la mañana en la reunión donde se abordó el problema.



De su lado, la Copardom, a través de su presidenta Laura Peña Izquierdo, expresó su preocupación ante las acciones y los reclamos de los dirigentes sindicales de la Cormidom, “que ponen en riesgo sus operaciones, el clima de paz prevaleciente, a la vez de vulnerar el estado de derecho y que es responsable de la inversión extranjera que el país recibe”.



Peña Izquierdo recordó que Cormidom siempre se ha mostrado abierta al diálogo, respetando el derecho a la sindicalización y negociación colectiva de sus colaboradores, logrando convenios que implican mejoras salariales y beneficios como acceso a planes privados de seguros de salud, subsidios para gastos educativos, pólizas de gastos funerarios, extensión de licencias de maternidad y paternidad, así como mejores condiciones de trabajo.