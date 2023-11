El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó ayer que el índice de precios al consumidor (IPC) mostró una leve variación del 0.22% durante el pasado octubre de 2023.



Esta cifra ha impulsado un análisis detallado sobre la inflación, la cual ha experimentado una reducción interanual, que pasa del 9.64% en abril de 2022 a un 4.35% en octubre de 2023.



Este significativo descenso representa una caída de 529 puntos básicos, que se mantiene dentro del rango objetivo del 4.0% ± 1.0% establecido por el programa monetario.



Un aspecto clave es la inflación subyacente, según se desprende del informe del BCRD; ha mostrado una disminución del 0.37% en septiembre a un 0.27% en octubre a nivel mensual.



Asimismo, su variación interanual se ha reducido en 271 puntos básicos, pasando del 7.29% en mayo de 2022 a un 4.58% en octubre de 2023. Este índice, que excluye elementos volátiles como alimentos con precios fluctuantes y servicios regulados, proporciona una visión más clara para las políticas monetarias.



Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.



El BCRD establece en su informe que los modelos de su sistema de pronósticos macroeconómicos indican que tanto la inflación general como la inflación subyacente permanecerían dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % en lo que resta de 2023 y hacia 2024, es decir, en el horizonte de política monetaria.



El ente emisor indica que el análisis del comportamiento del IPC para octubre de 2023 arroja que los grupos de mayor incidencia en la variación del mes fueron Transporte (0.46 %), Bienes y Servicios Diversos (0.42 %), Restaurantes y Hoteles (0.35 %) y en menor medida Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (0.11 %), lo que explica el 85.5 % de la inflación general del mes de octubre de 2023.



Indica que la tasa de variación de 0.46 % en el índice de precios del grupo Transporte obedece principalmente a las alzas de precios verificadas en los pasajes aéreos (8.25 %), reparación de vehículos (2.67 %), servicios de pasaje en motoconcho (1.95 %), servicio de pasaje en carro público (0.37 %) y automóviles (0.21 %).



En sentido contrario aportó la variación de -0.39 % en los precios del servicio de taxi, que incide en que el crecimiento del índice de este grupo no fuese de mayor magnitud.



En relación con el IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos, el BCRD establece que este creció 0.42 % en el mes de octubre de 2023 debido a los aumentos de precios de los servicios y bienes de cuidado personal en 0.65 % y 0.33 %, respectivamente.



En tanto que la inflación de 0.35 % reflejada en el grupo Restaurantes y Hoteles responde, esencialmente, al aumento de los precios de los servicios de comidas preparadas fuera del hogar como plato del día (0.40 %), servicio de víveres con acompañamiento (0.31 %) y servicio de pollo (0.30 %).



El IPC de los bienes transables experimentó una variación de 0.16 % en octubre 2023, debido a los aumentos en los precios de algunos alimentos, además de las alzas de precios registradas en los pasajes aéreos y los automóviles. De su lado, el IPC de los bienes y servicios no transables creció 0.27 %..

Segmentación, cómo ha sido en regiones de RD

La inflación por regiones geográficas muestra que el índice de precios de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, varió 0.24 %, en la región Norte 0.22 %, región Este 0.24 % y la región Sur 0.13 %.



La menor variación observada en el IPC de la región Sur se explica por la incidencia del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en esta área geográfica, que presentó tasa de inflación negativa producto de las reducciones de precios en bienes alimenticios de alta ponderación para la canasta de la región, como el pollo fresco y los huevos.



El resultado de los índices de precios por estratos socioeconómicos presenta tasas de inflación en los quintiles de menores ingresos (1, 2 y 3) de 0.23 % para el quintil 1, 0.21 % en el quintil 2 y 0.20 % en el quintil 3, explicado principalmente por los aumentos de precios del IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.



Con respecto a los quintiles de mayores ingresos, quintiles 4 y 5, estos revelan un crecimiento de 0.22 % y 0.30 %, respectivamente. La tasa verificada en el IPC del quintil 5 es producto de las alzas reflejadas en el grupo transporte, específicamente en los precios de los pasajes aéreos.