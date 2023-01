Email it

El 2022 cerró con un comportamiento inflacionario discriminatorio, arrojando un nivel general de precios para las familias más pobres superior en 1.54 puntos porcentuales que el de las más ricas.



Mientras la inflación anualizada para las familias del primer quintil fue de 8.58 por ciento, para las del quinto quintil fue de 7.04 por ciento.



En términos absolutos, la canasta familiar de las familias con menor poder adquisitivo aumentó en RD$2,034.93, la de las más pudientes se incrementó en RD$4,669.72.



Al cierre de diciembre del 2022 el costo de la canasta básica del primer quintil o segmento familiar de menores ingresos se situó en RD$25,725.29 y la del quinto grupo se ubicó en RD$70,921.75, según estadísticas del Banco Central.



La canasta nacional, que es un promedio de los cinco grupos y que es la referencia utilizada para tratar el tema de la inflación, reportó un aumento relativo de un 7.82 por ciento de diciembre del 2021 a diciembre del 2022.



En términos absolutos el valor de esa canasta se incrementó en RD$3,136.57 y cerró el año en RD$43,210.73.



El comportamiento del índice de precios al consumidor (IPC), que es el indicador de medición de la inflación, fue proporcionalmente inverso a la distribución de los grupos familiares por su poder de compra. El peso de las alzas fue relativamente más alto en los nichos más bajos.

En los tres quintiles de menor poder adquisitivo la inflación anualizada superó el 8.0 por ciento, mientras que en los dos quintiles de ingresos mayores fue en torno al 7.0 por ciento. También la inflación de la canasta nacional fue menor a la de los tres primeros quintiles.

En el segundo quintil, el nivel inflacionario anualizado fue de 8.56 por ciento, y el costo de la canasta se incrementó en RD$2,648,50, alcanzando al cierre de diciembre un nivel de RD$33,561,56.



En el tercer quintil, que es la frontera o punto medio entre los menor y mayor poder de compra, el nivel de inflación fue de 8.23 por ciento, con un aumento acumulado del costo de la canasta básica de RD$3,017.9, con un monto al cierre de diciembre 2022 de RD$39,687.09.

En el cuarto quintil, donde se ubica la clase media alta, la inflación anualizada fue de 7.72 por ciento, con un incremento absoluto del costo de la canasta básica de RD$3,298.68, para cerrar con un costo acumulado de RD$46,015.88.



En la cúspide del poder adquisitivo, el quinto quintil, donde se ubican las familias de mayor poder de compra, la inflación anualizada fue de 7.04 por ciento, el nivel más bajo, aunque experimentó el mayor incremento absoluto, con RD$4,669.72, para un costo RD$70,921.75 al cierre de diciembre de 2022.



Mayor impacto



El impacto inflacionario más severo relativamente en los más pobres está vinculado a la estructura del IPC, donde el grupo Alimentos y Bebida no Alcohólicas es el de mayor ponderación, representando aproximadamente el 24 por ciento. Como las familias más pobres dedican una mayor proporción de sus ingresos a alimentación, que fue el grupo que más se encareció el año pasado, la inflación afectó relativamente a los más pobres. El grupo Alimentos, sin las bebidas, aportó el año pasado el 21 por ciento del nivel inflacionario anualizado.



Algunos componentes alimenticios de los más demandados en la dieta de consumo de las familiares dominicanas, como carnes, frutas y vegetales, arroz, huevos, plátanos experimentaron alzas durante el finalizado año 2022.



Los plátanos verde aportaron un 0.8 por ciento al nivel general de inflación, el arroz un 1.9 por ciento, el pan y los cereales un 3.75 por ciento, la leche un 1.4 por ciento, las frutas un 2.1 por ciento, huevos un 0.5 por ciento y los embutidos un 1.9 por ciento.



El comportamiento del IPC fue bajando de intensidad en los meses finales del 2022. Medidas de restricción monetarias implementadas por el Banco Central contribuyeron a esa desaceleración de la inflación.



Hubo temas que afectaron al Grupo Alimentos que quedaron fuera del alcance de las medidas monetarias como el clima y el huracán Fiona que afectaron la producción de plátanos y demás musáceas.



Informe de diciembre del BCRD ofrece los detalles



En el informe del IPC de diciembre 2022 el Banco Central destacó la inflación del año 2022 no fue de mayor magnitud debido, principalmente, a la exitosa combinación de las medidas de política monetaria que adoptó junto a los subsidios del Gobierno a los combustibles y a la tarifa eléctrica, así como el apoyo a la producción agrícola. “En adición, durante el segundo semestre del 2022 se refleja una desaceleración en los precios de los commodities, particularmente del petróleo y de los alimentos, y en los costos del transporte de contenedores a nivel global”, precisó.

De la variación por grupos, el BCRD explicó en su reporte que los índices que experimentaron las mayores variaciones relativas al cierre de diciembre de 2022, con respecto a igual mes de 2021, fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (11.19 %), Bienes y Servicios Diversos (10.49 %), Restaurantes y Hoteles (9.47 %) y Vivienda (9.07 %), los cuales aportaron el 73.74 % de la inflación en el referido período.

En menor medida incidieron los incrementos anuales de los índices de precios correspondientes a los grupos Educación (8.69 %), Muebles y Artículos para el Hogar (6.85 %) y Transporte (5.88 %).