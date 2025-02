Eso ocurrió en el trimestre octubre-diciembre del 2024, en perjuicio del trabajador; y viola lo establecido por las leyes

Las infracciones laborales en el último trimestre del año 2024 se elevaron, en comparación con el mismo período del 2023.



Eso significa que ha habido posiblemente un deterioro en el cumplimiento de las leyes laborales en el país, a nivel de las empresas, lo que afecta directamente al trabajador.



En el período octubre a diciembre de 2024 se registró un total de 1,021 infracciones laborales ante el Ministerio de Trabajo, lo que representa un aumento significativo -del 42.8%- en comparación con las 715 infracciones reportadas en el mismo tramo de 2023. Este incremento en la cifra de infracciones mueve a preocupación, si se toma en cuenta que cuando ocurren, concretamente se está vulnerando derechos de la parte obrera o trabajadora, el segmento que contribuye a elevar las riquezas de las empresas.



Una revisión de la data registrada en el Ministerio de Trabajo (los números están colgados en el portal oficial, página o web), indica que el aumento en las faltas no se limita a un solo tipo de violación laboral. Por el contrario, se observa un incremento en diversas categorías, aunque algunas resaltan más que otras, como es natural.



Por ejemplo, las relacionadas con el Reglamento Interior del Trabajo (artículos 258-93) lideran la lista, con un total de 437 casos en el último trimestre de 2024, lo que representa un aumento del 22.4% en comparación con los 357 casos registrados en el mismo período de 2023. Esta categoría abarca una amplia gama de violaciones, desde irregularidades en los horarios de trabajo hasta incumplimientos en las normas de seguridad e higiene.



Hay otras relacionadas con la cuestión del salario mínimo, que también experimentaron un aumento significativo. En el último trimestre de 2024, se registraron 97 infracciones por este concepto, en comparación con las 51 infracciones reportadas en el mismo período del año anterior. Este aumento sugiere que un número creciente de empleadores no está cumpliendo con el pago del salario mínimo establecido por ley.



Otras categorías que muestran un incremento son las infracciones relacionadas con las horas extras (de 25 casos en 2023 a 51 en 2024), el descanso semanal, que se elevó de 36 a 61 infracciones al corte más reciente de diciembre, y la negación al disfrute de los días feriados, que pasó de 20 infracciones en 2023 a 37 en octubre-diciembre 2024. Estos datos sugieren que muchos trabajadores están siendo sometidos a jornadas laborales excesivas y no están disfrutando de los períodos de descanso a los que tienen derecho, por ley, no por antojo.



En el caso de las infracciones relacionadas con la Ley 87-01 de Seguridad Social (no pago), se pasó de cero infracciones en 2023 a un total de 2012 para el tramo trimestre octubre-diciembre de 2024, y las infracciones relacionadas con el salario de vacaciones, que aumentaron ligeramente de 8 a 12 casos, es decir, se incrementaron en 50%, siempre partiendo de una relación numérica realizada a partir de la data de la Dirección de Coordinación del Sistema de Inspección del Ministerio de Trabajo y se basan en los formularios denominados como “RLT-03”, por esa institución.

Ministerio de Trabajo

Algunos “se lo guardan”, no lo dicen



En lo que respecta al tema de la entrega del salario de Navidad, al cierre del pasado año se registró una mejoría, pues no hubo quejas reportadas al Ministerio de Trabajo. Entre octubre y diciembre de 2023, se reportaron seis infracciones. Y en lo inherente a propina legal, al cierre de 2024 hubo cero infracciones, en igual período de 2023 se reportó una.



Este es un tema que con cierta frecuencia genera ruido a lo interno de los empleados, algunos de los cuales alegan que los establecimientos incluyen el cobro de propina, que por ley se establece, cuando el cliente consume en el establecimiento, y que luego esa propina se “trampea”, es decir, que no se reparte como corresponde entre los empleados de los establecimientos, entre ellos, restaurantes y otros. Ese cobro de propina se incluye en la factura, así como se registra el impuesto que también debe pagar el consumidor o cliente.



Si bien estas estadísticas ofrecen una visión general de la situación laboral en el país, es posible que no reflejen la totalidad de las infracciones cometidas, ya que muchas violaciones pueden no ser denunciadas o detectadas por las autoridades encargadas de manejar el tema.



Apunte de interés:

El Ministerio de Trabajo es la más alta autoridad administrativa en República Dominicana en lo referente a las relaciones de trabajo asalariado dependiente del sector privado y organismos oficiales autónomos.

Su misión es promover el trabajo decente con el impulso de políticas públicas inclusivas y servicios modernos de proximidad a los actores socio-laborales, a fin de asegurar el acceso al empleo digno, la protección, desarrollo y seguridad social, el ejercicio de los derechos laborales y la paz socio laboral.