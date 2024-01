El discreto crecimiento de la economía dominicana pudo haber sido mayor del 2.4 por ciento que registró si la política fiscal hubiera jugado un papel más activo, y hubiera posibilitado una mayor ejecución del gasto de capital.



El incremento final del producto interno bruto (PIB) fue responsabilidad casi exclusiva de la política monetaria, que durante la segunda mitad del 2023 se tornó expansiva, otorgando incentivos para dinamizar la economía a través del aumento del crédito. Fruto de esa postura flexible se canalizaron unos RD$184,000 millones a tasas de interés no mayores a 9 % de interés anual a través de los diferentes intermediarios financieros que otorgaron préstamos a los sectores productivos y a los hogares (consumo).



Pero ese empuje al crecimiento económico de la política monetaria debió ser ejecutado con mucha prudencia porque el Banco Central estuvo muy atento a realizar su papel esencial, que es controlar la inflación. Y hasta la primera mitad del 2023 mantuvo una política monetaria restrictiva, postura que varió cuando la inflación comenzó a evidenciar que estaba caminando hacia los parámetros proyectados, que era de una franja de entre 3 % y 5 %. Ese cambio se reflejó a partir de mayo del año pasado, según reveló el BCRD en el informe sobre la expansión de 2.4 % interanual del PIB que publicó ayer.



Al final la inflación terminó el período fiscal en el período enero-diciembre en 3,57 %, el menor nivel de los últimos cinco años.



El papel de controlador de la inflación y a la vez promotor del crecimiento debió, para esta última función, contar con una mayor ayuda de la parte fiscal, estiman economistas consultados.



En una conversación privada, un experimentado economista, cuyas proyecciones en el primer cuatrimestre del pasado año eran de que el crecimiento para el año completo sería de 3 % máximo, explicó que la caída fue “porque este gobierno no invierte”.



El Gobierno planteaba un mayor nivel de inversión pública, y en el Presupuesto complementario de 2023 aumentó la asignación para gastos de capital en cerca de RD$45,000 millones, que llevó el monto a RD$200,000 millones, una cifra que hizo suponer que la política fiscal sería más activa, de mayor impulso a la expansión de la economía. Hasta el 29 de diciembre el monto ejecutado en gasto de capital era de RD$171,485.9 millones y restaban por ejecutar RD$29,257.3 millones, que equivalían al 14.58 por ciento del monto aprobado. El monto pendiente era difícil de ejecutar en tan solo dos días, 30 y 31 de diciembre, que coincidencialmente eran sábado y domingo.



Pero en la práctica la ejecución, aunque con mayor celeridad que en el 2022, quedaba por debajo de las expectativas, incluso con una media porcentualmente a la deprimida ponderación de los gastos de capital dentro de los gastos totales, que fue de un 13 %/87 %.



Sectores líderes



Aunque el sector construcción fue el segundo con mayor aporte al crecimiento de la economía el año pasado, con un 9.7 %, su contribución no alcanzó ni la mitad de la expansión del 2022, cuando fue de un 23 %. En ese año, el repunte del crecimiento se produjo durante el último trimestre y fue impulsado principalmente por un dinámico desempeño de las inversiones públicas.



Se estima que de haberse producido un comportamiento similar en los tres últimos meses del año pasado, el crecimiento del PIB pudo al menos haber quedado sobre 2.5 %.

Obras públicas

Las cifras finales de la inversión pública durante el 2023 todavía no han sido publicadas por la Dirección General de Presupuesto (Digepres).



El informe correspondiente a la ejecución presupuestal de noviembre, el último en Digepres colgar en su página web, daba cuenta que en el penúltimo mes del 2023 se realizó una ejecución total en el renglón o capítulo inversiones públicas por RD$6,891.6 millones.



La cifra fue distribuida geográficamente en la región Ozama o Metropolitana con RD$2,706.5 millones (39.8%), en la región Cibao Norte, RD$1,183.8 millones (17.4%), región Cibao Nordeste RD$675.0 millones, igual al 9.9%, región Valdesia, RD$506.8 millones, equivalente al 7.4%, región Cibao Noroeste RD$407.0 millones, igual al 6.0%.



Asimismo, en la región Yuma se invirtieron RD$366.3 millones, igual al 5.4%, en la región Higuamo, RD$329.7 millones equivalente al 4.8%, en la región Cibao Sur RD$239.0 millones o el 3.5%, en la región Enriquillo RD$214.7 millones, equivalente al (3.2%) y en la región El Valle, RD$176.1 millones para una participación en la distribución total de las inversiones públicas de 2.6%.



El análisis de la inversión pública a nivel provincial, refleja que esta se localizó principalmente en Santo Domingo con RD$2,428.6 millones para una participación del 36.3%, Santiago con RD$999.0 millones y una ponderación del 14.9%, Duarte con RD$566.3 millones, igual al 8.5%, Monte Plata con RD$281.0 millones y una ponderación de 4.2%. Además, La Altagracia con RD$210.8 millones igual al 3.1%, San Cristóbal con RD$203.8 millones equivalente al 3.0%, Dajabón con RD$188.7 millones y una participación de 2.8%.