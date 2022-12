Email it

RD proyecta transportar 16.2 millones de pasajeros en 2023, recuperó temprano el nivel estimado por la OMT

El avance principal que puede exhibir República Dominicana en la aviación civil comercial es la recuperación total del transporte de pasajeros, desde y hacia el país, luego del mayor azote que registró la pandemia en el 2020.



Ha sido una recuperación, que de acuerdo con cifras oficiales, supera incluso las proyecciones que se tenían. El destino dominicano se ha consolidado como uno de los más importantes en el Caribe. Los organismos internacionales así lo han revalidado. El éxito logrado no es súbito, ha sido la suma de diversas medidas implementadas que han permitido la dinamización de la aviación nacional.



Entre esas medidas se cita el aumento de la conectividad aérea, a través de la suscripción de nuevos acuerdos de servicios aéreos y el otorgamiento de los permisos correspondientes para la realización de operaciones regulares.



Por primera vez en mucho tiempo República Dominicana tiene cinco aerolíneas nacionales que están operando en vuelos internacionales bajo el reglamento aeronáutico RAD-121, lo que significa que utilizan aeronaves con capacidad para transportar más de 30 pasajeros.



Esas aerolíneas son: AIR Century, SA (ACSA), Arajet, Red Air, Servicios Aéreos Geca y Sky High Aviation Services Dominicana, SA.



A eso se suman los 59 permisos de operación a operadores aéreos extranjeros, autorizados a regentear en 255 rutas regulares, más 16 certificados de autorización económica a operar en 73 rutas regulares, y la dinamización de las operaciones chárter y de los permisos especiales que posibilitan realizar operaciones regulares en plazos específicos.



Para 2023 las proyecciones de la Junta de Aviación Civil apuntan a que se alcancen 16 millones 290,000 pasajeros transportados en entradas y salidas por la vía aérea. Las cifras al corte actual sugieren que el actual año 2022 cerrará con alrededor 15.5 millones de pasajeros.



Noviembre fue un mes récord histórico en transporte de pasajeros, con 1,217,928 personas en 9,656 operaciones.



Esa cifra representa un aumento del 20.6 % en comparación con el mismo mes de 2019 y un crecimiento de 16 % en contraste con noviembre del año 2018, cuando se movilizaron 912 mil pasajeros. Este es el octavo mes consecutivo de una cantidad récord de pasajeros en el país.



En el tramo de enero hasta noviembre de 2022, República Dominicana ha registrado 14 millones 19,895 pasajeros transportados (entradas-salidas).



Según la JAC, aun tomando en cuenta la disminución de pasajeros en enero, febrero y marzo 2022; a noviembre del año en curso se está solo a 3 % de conseguir el total de pasajeros del año 2019.



En el período enero–noviembre 2022 fueron realizadas 106,435 operaciones aéreas en entradas y salidas, las cuales representan un aumento del 26.81 % (22,508 operaciones) en comparación con igual período de 2021, donde se registraron 83,927 operaciones aéreas.



Un dato por resaltar también son los vuelos especiales que se han aprobado desde la Junta de Aviación Civil. Esta modalidad permite a las aerolíneas explorar rutas y deja entrever los niveles de atracción del país como destino turístico en el Caribe.



En once meses en esta modalidad se aprobaron 3,715 vuelos, con un aumento de 74 % en comparación con igual período de 2021, y 165 % comparado con enero-noviembre de 2019.



En enero–noviembre 2022 un total de 241 líneas aéreas, tanto chárter (183) como regular (58 nacionales y extranjeras), realizó operaciones aéreas en entradas y salidas desde y hacia República Dominicana. Hubo un aumento de 21 %, respecto a 2019, cuando operaron 199 líneas aéreas. Se han incorporado al mercado dos nuevas líneas nacionales con aeronaves con capacidad de más de 100 pasajeros.



Mirada al aporte económico



El Pleno de Miembros de la JAC entre enero y noviembre aprobó 8,017 vuelos bajo la modalidad chárter, de los cuales 5,402 corresponden a operaciones aéreas exclusivas de carga y 3,615 a operaciones aéreas de pasajeros.



Según la aritmética oficial, en once meses de 2022, el hecho de registrarse 14,019,895 pasajeros en entradas y salidas, se tradujo en ingresos directos e indirectos al país estimados en US$12,908 millones y la recuperación de 420 mil empleos directos e indirectos.



La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima que para el 2024 el transporte aéreo mundial recupere las cifras de pasajeros similares a las de 2019.



En el caso dominicano, se alcanzó el 100 % de recuperación en agosto de 2022 (dos años previos de las estimaciones mundiales).



Estos resultados se han reflejado a pesar de las condiciones generadas por los conflictos globales (como la guerra entre Rusia y Ucrania), que dieron origen a la cancelación de los vuelos, por lo cual República Dominicana se vio afectada con una merma estimada de 785 mil pasajeros en entradas y salidas.



Y empujado por eso, el país dejó de percibir un ingreso directo e indirecto de US$723 millones de estos destinos. A pesar de eso, las proyecciones son de cerrar el año 2022 con un estimado de 15.5 millones de pasajeros en entradas y salidas.



Si “las cosas” se dan así, significaría la recuperación de la aviación civil local. Esa recuperación proyecta captar ingresos directos e indirectos por más de US$14,000 millones. En agosto de 2010 se aprobó la política aérea de República Dominicana, que liberaliza el mercado, fomenta la libre competencia y alienta la suscripción de nuevos acuerdos de servicios aéreos.

Desde Ecuador y España hasta Costa Rica y Qatar

El total de Acuerdos de Servicios Aéreos suscritos por el país en su historia es de 71. Los más recientes (de este año 2022), referentes a convenios aéreos, enmiendas y memorándum de entendimiento son los firmados con España, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y el Estado de Qatar. Son instrumentos que fortalecen las relaciones aerocomerciales como país y han flexibilizado las operaciones aéreas con miras a expandir el sector de la aviación civil comercial hacia nuevos mercados y oportunidades. El país, a través de la JAC, se encuentra negociando instrumentos de servicios aéreos con más de 20 naciones de manera proactiva, entre ellos Canadá, Brasil, Cuba, Suiza, Argentina, México, República Checa, Letonia, Polonia, Islandia y Arabia Saudita