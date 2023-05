Lo que hasta hace unos días era un rumor se concretó ayer: el Comité Nacional de Salarios (CNS) decretó un 20 % de aumento para los empleados del sector turístico.



La información la ofreció el Ministerio de Trabajo. Se trata de un incremento que abarca a los empleados de los hoteles, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos del país.



Consultado sobre el particular, el presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, resaltó que se trata de reajuste notable, si se toma en cuenta que históricamente los aumentos para esas actividades económicas eran inferiores al monto dispuesto esta vez.



“Siempre estuvieron mirando al sector como una pequeña y mediana empresa o pyme, para la cuestión de los salarios. Pero esta vez se ha avanzado hacia ver que no se trata de eso”, indicó el dirigente sindical.



Mientras, Luis Miguel De Camps, ministro de Trabajo, indicó que con este aumento se avanza hacia la simplificación de la estructura y gobernanza de los salarios mínimos tal como planteó el presidente Luis Abinader en su propuesta de pacto salarial, el pasado 1 de mayo.



Según los cálculos del funcionario público, con el incremento, suman 22 salarios mínimos aumentados en esta gestión de gobierno, por encima de la inflación acumulada”. Esa inflación acumulada que refiere fue de 0.21% en marzo 2023 y la interanual (vista de marzo 2020 a marzo 2023) se ubicó en 5.90 %.



El Banco Central ha dicho que esa tasa corresponde a la más baja verificada en los últimos 27 meses, es decir desde diciembre de 2020.



El presidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo de República Dominicana (Asonahores), David Llibre, resaltó que “este aumento salarial es un monto importante ya que los empresarios del sector no son ajenos al tema de la inflación, que a pesar del crecimiento del turismo también ha afectado a los colaboradores y esto mejora sustancialmente su situación”.



“Este acuerdo para el aumento del sector demuestra lo que podemos lograr mediante el consenso y el diálogo entre las partes”, apuntó. Hace casi dos meses -el 9 de marzo- se aprobó un aumento de 19 % al salario mínimo del sector privado no sectorizado, que comprende la mayoría de las empresas en la República Dominicana, exceptuando turismo, zonas francas y construcción, entre otros.



Los sectorizados son aquellos que pertenecen al ramo de la construcción, a la industria de la alimentación y a la industria de zonas francas, entre otros.

Algunos de los detalles ofrecidos a los medios

A partir de lo informado a los periodistas, en el Ministerio de Trabajo, los empleados de las empresas grandes tendrán un aumento del 15 % a partir del 1 de junio. Eso significa que pasarán de 14,000 mil pesos a 16,100; y un 5 % en febrero de 2024, que llevará a 16,800 pesos. En el caso de las empresas medianas, tendrán un aumento del salario mínimo del 28.5 % en el mes de junio, al pasar de 10,650 pesos a 13,685 pesos; y 4.47 % en febrero de 2024.