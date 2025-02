Tras el tercer encuentro del Consejo Nacional de Salarios (CNS) efectuado ayer, el sector empresarial propuso un 10% de aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado, para ser aplicado sin escalas a partir del primero de abril de este año.



Los patronos también plantearon reunirse nuevamente con la entidad tripartita en el año 2026, con el propósito de reajustar los sueldos por la inflación que se acumule en el 2025. El CNS suele sesionar cada dos años.



Los empresarios, sindicalistas y representantes del Gobierno sostendrán un cuarto encuentro en el Ministerio de Trabajo este martes, a las 12:00 del mediodía, para discutir la referida propuesta, según informó el director del Consejo, Ángel Mieses, al hablar con los medios de comunicación sobre los detalles de la sesión.



“Ellos están proponiendo un 10%. Nos han hecho una propuesta bastante amplia, nos están diciendo las condiciones de los diferentes países de Latinoamérica, y nosotros ahora vamos a analizar, y el Comité seguirá ejecutando mañana a las 12 del mediodía”, sostuvo Mieses.



El presidente Luis Abinader fue el primero en poner sobre la mesa el tema del aumento al salario mínimo del sector privado no sectorizado, mediante su propuesta de un 20%; le siguió el sector sindical, que planteó una alza de un 30%. Mientras, el sector faltante del tripartismo por hacer su propuesta era el empresarial. Sobre si se llegará a un acuerdo en la reunión de hoy, el titular del CNM se mostró neutral al precisar que es posible que haya una solución, como también que se continúe con la discusión en un eventual y próximo encuentro mañana miércoles.



Sector empresarial justifica su propuesta



La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, explicó que para presentar la propuesta del 10%, se tomó como parámetro todos los factores económicos que afectan el salario, en conformidad con el artículo 458 del Código de Trabajo, que establece que el Comité Nacional del Salario va a analizar la situación económica, “incluso de cada empresa, en cada sector”.



Dijo que los empresarios tomaron en cuenta la inflación acumulada de los últimos dos años (2023 y 2024); sumaron un por ciento de productividad, “y como quiera le sumamos un por ciento adicional. Y ese por ciento adicional nos dio un 10%”, indicó.



Peña Izquierda recordó que para llegar a esa propuesta hubo que consultar a toda la membresía en todos los sectores que abarcan el no sectorizado.



Ministro de Trabajo apela al consenso entre sectores



Al respecto, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, consideró que lo más importante en la mesa de discusión es lograr un consenso.



“Se hace un mayor esfuerzo para que haya ese consenso. En ese sentido, no hay precipitación. El propósito de lograr el consenso está por encima de cualquier tipo de emergencia. Aquí lo más importante es ir con paso firme hacia un salario que sea el producto del acuerdo de las tres partes”, comentó a su llegada al ministerio.



El pasado 27 de enero, el presidente Luis Abinader anunció la propuesta de aumento salarial de no menos del 20 % para los empleados no sectorizados.



Detalló que la propuesta se presentará en la primera reunión tripartita de febrero, con la participación de patronos y del sector sindical.

Califican de “irritante” aumento de un 10%

Los representantes de los trabajadores dijeron que la propuesta de los empresarios es “inaceptable” e “irritante”, y advirtieron que si no hay una posición clara sobre el aumento del salario, van a iniciar un proceso de coordinación con todos los sindicatos afiliados a las confederaciones para luchar en favor de los salarios.



Así lo indicó Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y diputado oficialista.



De su lado, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, dijo que si se quiere buscar un acuerdo entre las partes, esa reunión el mediodía de hoy, “la terminamos a las doce y media. Asunto resuelto, y habrá tarifa”, subrayó.



Entiende que el tripartismo puede llegar a un acuerdo salarial “sin tomar las calles”, solo con sumar el 30, 20 y 10 por ciento propuesto por los tres integrantes del CNS y dividir el monto entre tres, que daría un 20%. “Eso te da en promedio, lo que tú sabes”, afirmó.



Asimismo, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río, manifestó que los sindicalistas mantienen la posición de ir “por lo menos al 20%”.