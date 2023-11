El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Industrias de Herrera (Aneih), Euri Andújar Gil, afirmó que una reforma fiscal, “que se torna necesaria”, debe contemplar un monotributo para las micros, pequeñas y medianas empresas.



Explicó que el monotributo consiste en una cuota fija en el pago de impuestos a la que pueden acceder los pequeños contribuyentes.



Sostuvo que para las micro, pequeñas y medianas empresas debe haber un monotributo, figura impositiva que ya se aplica en otros países, lo que significa que este segmento cotizará y pagará Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis).



Precisó que significa que las empresas paguen mensual un monto que incluya la porción del Itbis, la porción de los posibles beneficios, la seguridad social y los aportes al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep).



Andújar Gil considera que debe ser rentable para las empresas el hecho de estar formalizadas, porque una entidad no formalizada con una nómina de cuatro o cinco empleados corre un riesgo muy grande, al no tener sus empleados en la Tesorería de Seguridad Social.



Asegura que un monotributo es muy beneficioso porque la informalidad de la economía de las empresas sobrepasan un 52%. “Estamos hablando de que más de la mitad de las empresas son informales”, agregó.



Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, el dirigente empresarial manifestó que si se produce la formalización de las mismas, lo primero es que van a tener un impacto favorable. “La reforma fiscal es prácticamente como la crónica de la muerte, esto para los meses de agosto y septiembre, eso viene, no importa el gobierno que sea”, acotó.



Andújar Gil califica como una necesidad imperiosa para la economía el que se produzca una reforma fiscal en el país.



Sin embargo, dijo que se debe ver a qué nivel se haría una reforma fiscal y cuál es el elemento menos impactante para las empresas.



“Nosotros hemos hecho muchas veces, cada vez que tenemos una exposición en los medios, la necesidad de que en esa reforma fiscal que se haga se contemple el monotributo a las pequeñas empresas”, significó.



De otro lado, Andújar Gil afirmó que el país goza de una estabilidad económica muy buena y parece que ese comportamiento seguirá igual gracias al atinado manejo de la economía por la autoridad monetaria.

Reconoce que el trabajo desde BCRD es efectivo

Desde el punto de vista de la Aneih, la estabilidad económica del país ha provocado que el peso se haya apreciado desde inicios de 2023, lo cual constituye un parámetro fundamental. “Sabemos que la política del gobernador del Banco Central y de su equipo económico han sido muy atinadas, es como si fuera un director de orquesta con una varita mágica que realmente mantiene todos los numeritos, por así decirlo; hay que reconocérselo”, dijo.