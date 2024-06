El Gobierno está en reformas. El tema está en boca de funcionarios de primera fila del tren gubernamental, que vuelven a ponerlo en la palestra.



En el diálogo tripartito para auspiciar las transformaciones estructurales pendientes, una de las más discutidas es la reforma laboral.



Sobre estas negociaciones, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de De Camps, informó que en las próximas semanas los actores del diálogo tripartito darán a conocer los acuerdos de las discusiones encaminadas a la transformación del Código Laboral.



Cuidadoso de no soltar más de la cuenta, De Camps adelantó que uno de los consensos a los que se llegó y que, a su juicio, será de gran impacto, es la reducción de la sobrejudicialización de las relaciones laborales.



“Es inconcebible que en una relación entre dos actores, empleador y trabajador, por lagunas de la ley se haya creado una especie de mercado secundario de casos en donde pierde el trabajador, pierde el empleador y pierde el país”, señaló el ministro de Trabajo en su participación en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes.



“Esos han sido temas que hemos abordado y consensuado en donde deberá haber una reducción y en algunos casos eliminación de esas distorsiones. Por ponerte un ejemplo, eso representaría miles de millones de pesos que hoy el sistema no está pudiendo aprovechar, que les cuestan a los empleadores, a los trabajadores, y al Estado”, sostuvo.



Agregó que todavía este año siguen los avances en consensos adicionales que procuran fortalecer el equilibrio, facilitar la creación de empleos siempre en el marco del respeto a los derechos de los trabajadores y de los empleadores.



“Yo tengo la expectativa de que en algunas semanas podamos dar a conocer con lujo de detalles lo que pudieran ser esos elementos de consenso, claro no es razonable esperar que todo lo que plantee cualquiera de los tres sectores vaya a ser aprobado, porque si no, no es un diálogo, es una imposición”, expresó.



Durante prácticamente dos años se viene desarrollando un diálogo tripartito para la modernización del Código de Trabajo. En torno a esta experiencia, reconoció la madurez y altura en el manejo de los sectores trabajador y empleador. Dijo que aunque el tema de las mejoras salariales centra toda la atención de la gente, las reestructuraciones y las modernizaciones normativas y legislativas también son parte fundamental.



Tras la victoria en las elecciones de mayo, el Gobierno retomó las reformas pendientes, entre las que se destacan la fiscal, laboral y de seguridad social. En la práctica, uno de sus voceros es el ministro de la Presidencia, Joel Santos, quien en distintos escenarios ha asegurado que el camino del diálogo para las reformas debe ser con todos los sectores.

Casi listo programa de reducción de la jornada

El ministro de Trabajo anunció que en este mes se presentarán los resultados del Plan Piloto Voluntario de Semana Laboral Reducida, que propone la reducción de la jornada laboral de 44 a 36 horas por semana.

El funionario precisó que en una a dos semanas concluye, y que la PUCMM de la data. Esta herramienta pretende explorar posibles beneficios para trabajadores y empresas participantes.