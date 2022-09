Temas como la supervisión desde el Ministerio de Trabajo, y el de “comida y dormida” deberán aclararse en el camino

Si bien la fijación de un salario mínimo para las trabajadoras domésticas es vista como un paso importante para ese segmento, especialmente por el hecho de que se les insertará en el sistema de seguridad social, hay detalles que generan inquietud.



Esos detalles o espacios vacíos, o no definidos, deberán ir resolviéndose.



“Evidentemente la resolución va a causar alguna dificultad, sobre todo a las amas de casa que son de clase media pobre, porque al crear nuevos derechos, encarece entonces el trabajo doméstico para estas amas de casa”, advierte Rafael Alburquerque, exvicepresidente de la República, exsecretario de Trabajo y experto en derecho laboral.



“Me refiero a hogares que son muy pobres y se buscan una persona que les ayude en la casa. Ahí viene una dificultad, de cómo se va a resolver eso”, expuso. Y enseguida sacó a relucir otros detalles que deberán ir estudiándose, corrigiéndose y buscándole solución.



Uno de ellos es el inherente a la aplicación práctica de la resolución. “Y la pregunta que uno se hace es cómo el Ministerio de Trabajo va a supervisar su aplicación. Hay empresas que te violan el Código y para eso están los inspectores de Trabajo, para ver esa parte. Van a las empresas y determinan si se viola o no el Código, pero cómo va a ir un inspector al domicilio de una persona… el domicilio es inviolable”, expuso Alburquerque.



“Ahí habrá un problema de dificultad en la aplicación práctica”, insistió, en una conversación telefónica con el periódico elCaribe. El otro problema que advierte el abogado Rafael Alburquerque es que hay trabajadoras domésticas que tienen comida y dormida en la casa, otras que van dos días o tres a la semana y algunas que van algunas horas al día.



Se pregunta cómo se van a calcular los 10 mil pesos que el Gobierno fijó de salario mínimo para las empleadas domésticas, porque el Código actual establece que si hay comida y alojamiento para ellas, eso equivale al 50 por ciento de su salario. Dijo que habrá que aclararlo en la aplicación. Son puntos pendientes.



De otro lado indicó que aunque se trata de una resolución, esa resolución está basada en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por el Congreso Nacional y por eso, como el convenio fue ratificado, se convierte en una ley de la nación.



La resolución se basa en ese convenio, que ya es ley, y que en ese sentido modifica al Código de Trabajo dominicano.



Alburquerque no solo citó los puntos a mejorar, sino que reconoció también que la resolución en la que el Gobierno aborda el tema es un paso de avance en favor de un sector bien humilde que se merece una debida protección.



Desde su punto de vista, es de justicia lo que se ha hecho, y es algo que se esperó por mucho tiempo, porque en el Código de Trabajo de 1992 ya las domésticas figuran como trabajadoras, pero con derechos muy limitados.



La visión sindical de Pepe



Consultado sobre el tema, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, dijo que este es un tema que necesariamente había que resolver. Recordó que la lucha por los derechos de las trabajadoras domésticas inició en los años 40, con Mauricio Báez cuando República Dominicana estaba controlada por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo.



“Mauricio Báez y sus compañeros lograron en ese tiempo el Código Trujillo de Trabajo, y en ese código de 1951 se consignaron tímidamente derechos para las domésticas, como fue el derecho al descanso entre jornada y jornada. Eso fue prácticamente lo único que se logró, y se estableció que tendrían derecho a un salario mínimo, sin establecer montos.



Luego, se avanzó hasta el Código de Trabajo actual, de 1992, y sindicalistas como Pepe Abreu lograron que las trabajadoras domésticas tuvieran derecho a vacaciones y a regalía pascual, pero no se logró establecer un mínimo salarial (no se fijó un monto equis), ni insertar esas empleadas en la seguridad social.



En lo dispuesto el jueves primero de septiembre de 2022, por resolución se les asigna un salario que, aunque bajo (RD$10,000 mínimo), es importante, porque ya hay un monto establecido.



Adicionalmente, se les incluye a la Seguridad Social, se les reconoce el derecho a asistencia de salud, el derecho de recibir pensiones solidarias, descanso, regalía pascual y vacaciones.



“Es un paso de suma trascendencia porque es sacar a un sector que siempre ha estado en la informalidad y llevarlo a la formalidad. Esto es un paso trascendente e importante para el movimiento sindical dominicano”, explicó Pepe Abreu.



Habla Ruth, de la federación



La presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (Fenamutra), Ruth Díaz, recordó que esa organización ha impulsado por años el tema de los derechos de las domésticas.



“Históricamente hemos trabajado en el reconocimiento de este colectivo de mujeres. No nos queda más que abrazar y reconocer a las autoridades por una tarea que tenían ya que hacer”, le dijo a elCaribe, en una conversación poco antes del mediodía.



“Indistintamente de que el Convenio 189 de la OIT entrara en vigencia, ese colectivo no tenía nada y es por eso que nosotros impulsando ante la OIT -varios países de América Latina-, que viene y se da el convenio”, explicó Díaz.



Y agregó que luego de ratificado el convenio en República Dominicana, pasaron más de cinco años para que el gobierno reaccionara. “Es en esta gestión es que comienza de alguna manera la aplicación, que es lo que vimos ayer (el jueves) y vamos a estar viviéndolo a partir de los noventa días que tienen los dispositivos jurídicos que se conocieron”, dijo Díaz.

Monto fijado y tiempo en que entrará en vigencia

El pasado jueves el Ministerio de Trabajo emitió una resolución sobre salario mínimo para el trabajo doméstico en la que estableció RD$10,000 como el sueldo mínimo.



Lo hizo a través de la resolución número CNS-11-2022, firmada por el Comité Nacional de Salarios.

El documento oficial señala además que no puede reducirse el sueldo de aquellas trabajadoras que ganen más de la tarifa establecida, esto de conformidad a las previsiones del artículo 217 del Código de Trabajo.



La resolución, dada el 24 de agosto y difundida luego del acto de presentación de formalización del trabajo doméstico en San Francisco de Macorís, no entrará en vigencia hasta cumplidos tres meses de su publicación en un periódico de circulación nacional.