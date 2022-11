El empresario turístico Frank Rainieri exhortó a los jóvenes a no dejarse “arrastrar por el pesimismo ni aplastar por las dificultades y obstáculos” del momento, porque no es la primera vez que nuestro país y la sociedad internacional enfrente situaciones difíciles.



Hablando para los graduandos de la promoción del 50 aniversario de del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTECel sábado, el fundador del Grupo Puntacana planteó que mirar al pasado permite ver que “los problemas y amenazas” internacionales y los “obstáculos al progreso de países como el nuestro”, no son nuevos.



Recordó que cuando se fundó INTEC, la “sociedad internacional estaba marcada por la “guerra fría” y bajo las “amenazas continuas de una confrontación nuclear”, y el país “apenas se sacudía de treinta años de dictadura y de los efectos de la ocupación de ejércitos extranjeros” en el año 1965.



Vivíamos –dijo Ranieri- un “ambiente de inestabilidad política, escaso desarrollo económico, alto nivel de pobreza y débil institucionalidad. Era un ambiente poco estimulante”, con poca confianza en el futuro y para invertir y desarrollar proyectos. Muchos marcados por la desesperanza emigraron.



Sin embargo, dijo para apoyar su reflexión, “los fundadores de INTEC no se dejaron arrastrar por el pesimismo ni aplastar por las dificultades y obstáculos. Apostaron por mirar esperanzados hacia el futuro, seguros de que podríamos lograr una mejor sociedad y un mejor país”.



Rainieri, señaló, que ellos tuvieron “visión, pasión y perseverancia, palabras mágicas con las que asumieron un compromiso con su país”, con un proyecto que les exigía mucho trabajo y pragmatismo, decididos a aportar “un nuevo formato de formación profesional basado en la realidad del mercado laboral y la responsabilidad social”.