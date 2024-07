Especialistas plantean más equidad tributaria, mejor gestión del gasto público y control de las evasiones

En aras de aportar al debate de cara a una reforma fiscal desde un punto de vista académico, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) realizó un foro de discusión, análisis y búsqueda de consenso con la participación de destacados economistas, docentes y representantes de los sectores público y privado.

Una de las propuestas más resonantes planteadas por tres de los nueve panelistas es la posibilidad de privatizar el sector eléctrico, es decir que las empresas de distribución eléctrica (Edes) pasen a manos de empresas privadas ante las pérdidas financieras que deja su administración al Estado dominicano.



Entre los abanderados de esta propuesta figuran el economista y docente del Intec, José Luis de Ramón; el consultor económico y pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana; y el coordinador de la carrera de Economía del Intec, Richard Medina. Ayer, coincidieron en el panel “Contexto y necesidad de la reforma fiscal”, primero de una ronda de tres desarrollados en el marco del “Foro sobre la Reforma Fiscal”. En este espacio, los economistas analizaron los principios que pueden guiar una reforma fiscal y su justificación.



El economista, Richard Medina centró su análisis en los riesgos o banderas rojas en el contexto de una reforma fiscal. Uno de ellos es el subsidio eléctrico que, según sus averiguaciones, representó el 40% del déficit fiscal del 2023.



“Es algo lamentable ,porque es un gasto bastante improductivo. Sin embargo, la contraparte de eso no es solamente con gestión de las Edes que mejora de manera importante este subsidio, hay un componente de inversión en rehabilitación de circuitos, repotencialización o construcción de nuevas subestaciones que hay que hacer y eso cuesta dinero, se calcula entre 300 a 400 millones de dólares por año durante al menos seis años”, sostuvo.



Destacó que aunque el Consejo Unificado de las Edes tiene un plan de reducción de pérdidas, este cuesta dinero, hay que gastar en inversión. En esa dirección, entiende que el Gobierno debe hacer un análisis sensato y definir cuánto dinero se necesita para empezar a reducir las pérdidas.



“No solo los 100 o 150 millones de dólares que hay puesto en inversión en los últimos tres años. Creo que lo otro sería considerar otras opciones, nosotros hemos hecho privatización, capitalización, estatización, hemos tenido dualidad. En el sector eléctrico, en el segmento de la distribución, se ha hecho casi todo”, puntualizó.



Con miras a posibles soluciones, Medina se mostró abierto a que se le otorgue un contrato de gestión total a una entidad privada para que administre por un tiempo las edes. Otra opción que planeta es darle algún circuito, donde haya mayores pérdidas a agentes privados que hayan demostrado éxito en este tipo de administración.



En esta posición, el economista José Luis de Ramón es aún más categórico. “El Gobierno tiene que tomar la determinación de no más subsidio eléctrico, tiene que privatizar las edes, salir de ese problema”, aseveró.



Advirtió que si en esta discusión no se tocan los elementos sustanciales sucederá como en reformas fiscales anteriores. “Porque todas las reformas fiscales con excepción de la del 1992 no han aumentado la presión fiscal, que en 2004 y 2005 andaba por el 17 por ciento y ahora anda por el 14 por ciento con toda la rumba de impuestos que hemos metido, porque el jarro está pichao”, comentó.



Es de opinión de que si no se hace un compromiso de cara a los problemas fundamentales como la evasión y el elevado gasto en electricidad, por razones políticas, si no cambia eso “vamos a explotar, quizás no ahora pero sí en diez años”.



¿Y usted estaría de acuerdo en que las Edes se privaticen con tal de resolver el problema del déficit? Pregunta el comunicador Roberto Cavada al pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana.



En su exposición, el exfuncionario y catedrático citó algunas de las motivaciones que, a su juicio, sustentan la necesidad de una reforma tributaria, una de ellas es dotar al Estado dominicano de suficientes bienes públicos.



Sin embargo, en respuesta a la pregunta del moderador Roberto Cavada que, junto a la destacada comunicadora Miralba Ruiz, guió el foro, el economista Santana contestó que hay bienes públicos que pueden ser producidos por empresas privadas y cree que la distribución de electricidad es algo que puede hacer perfectamente una entidad privada.



Sin embargo, puntualizó lo siguiente: “Habrá que ver si querrán hacerlo, porque uno de los problemas que tenemos en República Dominicana es que para el capital privado no es atractivo meterse en comprar electricidad para venderla a una cantidad de gente que tiene mecanismos de presión para no pagar y fue lo que determinó que las empresas que vinieron cuando se hizo la capitalización de la empresa pública decidieran entregárselo otra vez al Estado e irse, pero ojalá que aparecieran compradores y que el Gobierno aplique las tarifas y permita que se cobren como tienen que ser cubiertas aunque el Estado con transferencia del tesoro en efectivo le entregue a la gente más pobre una porción o el total del billete que tiene que pagarles a las distribuidoras”.



En conclusión, consideró que el tema eléctrico hay que resolverlo, puesto que es uno de los problemas fundamentales que distorsionan el gasto público en la República Dominicana.



El tema eléctrico también fue abordado en el segundo panel, titulado “Magnitud y objetivos de la reforma fiscal, y otras posibles reformas”, integrado por el pasado rector del Intec, docente y consultor económico, Rolando Guzmán; Germania Montás, socia-directora de la firma CPED; y Roberto Despradel, CEO de la firma de consultores Despradel & Asociados.



Los especialistas analizaron aspectos de posibles objetivos que el Gobierno podría buscar con la reforma fiscal como el aumento de las recaudaciones, la corrección de distorsiones en sectores económicos, el aumento de la eficiencia recaudatoria, la reducción de la desigualdad de ingresos.



Otros criterios que definirían una reforma fiscal a la luz de Roberto Despradel son la sostenibilidad de la deuda pública, la necesidad de mantener el crecimiento y el desarrollo económico como el vehículo para la reducción de la pobreza, una estructura tributaria con equidad que se traduce en una distribución adecuada de la carga, el abordaje de la informalidad que ronda el 61 por ciento de los empleos y una gestión eficiente de los ingresos y gastos públicos.



Uno de los puntos más primordiales a considerar, desde su óptica, es el sector eléctrico porque representa una parte importante del déficit.



“Cuando uno ve las pérdidas de lo que les compran las distribuidoras a los generadores y lo que estas terminan cobrándoles a los usuarios…el año pasado tuvieron como 1,200 millones de dólares de diferencia, eso sin contar la nómina, hay 1200 millones de dólares que se pagó y nunca se cobró y al final fue el Estado o todos nosotros los que tuvimos que cubrir ese hueco”, declaró.



El experto sostuvo que si se llegara al promedio de Centroamérica en eficiencia de recaudación, que no debería ser el objetivo, puntualizó, significaría que hay 700 millones de dólares que el Estado no tendría que estar derogando.

Una nueva Estrategia de Desarrollo



Desde el abordaje de Germania Montás, el tamaño de los ingresos que se necesitan y por tanto el tipo de la reforma dependerá mucho del objetivo planteado. “Y todavía por lo menos a mí no me queda claro cuál es el del Gobierno”, comentó. Consideró que la Estrategia Nacional de Desarrollo tal como está no debería ser el norte a seguir porque plantea una gradualidad que no ha existido en diez años después a su implementación, por lo que entiende debe ser revisada para plantear una nueva gradualidad y objetivos alcanzables.



“Porque no creo que ni siquiera el más arriesgado de nosotros piense que se puede llegar a una presión de 21.4 % el año próximo que es lo que plantea la Estrategia Nacional de Desarrollo.



Finalmente, dijo: “Podemos tener todos los ingresos del mundo, podemos llegar al 4, 3 o 2 del PIB, pero si no resolvemos el barril sin fondo del sistema eléctrico tampoco, vamos a salir a camino porque no es verdad que el propósito fundamental de una mayor inversión pública para crear bienes públicos, se va a lograr si yo incremento el ingreso público y en lo que lo voy a gastar es en el subsidio eléctrico”.



Aunque se habla de una reforma fiscal, el consultor económico Rolando Guzmán propone un pacto en este sentido al apuntalar que el asunto no es cosa de un solo gobierno, porque de lo contrario, advierte, serían nuevos parches al problema.

En el tercer panel “Economía política de la reforma fiscal” participó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras; y la economista y profesora Magdalena Lizardo, directora del Grupo de Consultoría Pareto; y el exdirector de Impuestos Internos, Guarocuya Félix. El ministro Pável Isa Contreras consideró que las reformas que se plantean deben ir en la línea de garantizar el crecimiento económico, impulsar el bienestar para más gente con empleos y servicios públicos de calidad. En ese sentido, identificó elementos que no están funcionando adecuadamente para asegurar esos objetivos: insuficiencia fiscal, que impide que el Estado tenga la posibilidad de financiar bienes y servicios, la insostenibilidad financiera del sector eléctrico, insuficiencia en la seguridad social y la caducidad de las regulaciones laborales y salariales.

