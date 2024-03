Hay un trabajo enfocado en mejorar la conectividad y en convertirla en un destino multifacético y más accesible

En Santiago, la mejora continua de la conectividad está desempeñando un papel crucial en la transformación de la ciudad en un destino turístico multifacético y accesible. Es un punto a favor.



La reciente expansión de las redes viales está abriendo nuevas oportunidades para los viajeros locales y extranjeros, permitiendo la exploración de diversos destinos en la región en tiempos significativamente reducidos.



Con la finalización de la carretera del ámbar, se espera que el tiempo de viaje a destinos populares como Puerto Plata (la conocida Novia del Atlántico), se reduzca a solo 30 minutos, lo que abre un amplio abanico de posibilidades para los visitantes que deseen explorar las maravillas naturales y culturales de la región.



Esta mejora en la infraestructura vial no solo promueve la conectividad entre diferentes áreas geográficas, sino que también facilita el acceso a una amplia gama de actividades turísticas. Destinos como Jarabacoa (provincia La Vega), conocidos por su oferta de ecoturismo, y el Museo Horacio Vásquez, en Tamboril, por ejemplo, entre otros atractivos, se vuelven más accesibles e interesantes para los visitantes que desean sumergirse en la cultura y naturaleza.



Vamos al buró y a Visit Santiago



En la entrevista especial de elCaribe y CDN, Melany Rodríguez, presidenta de Santiago Turístico Bureau (buró) y Visit Santiago, junto a José Octavio Reinoso, socio fundador, y María Belissa Ramírez, coordinadora de la plataforma, se destacó la importancia de la colaboración público-privada, la sinergia, en estos esfuerzos. Rodríguez enfatizó sin titubeos que la seguridad ciudadana es una prioridad clave en la creación de un entorno propicio para el turismo peatonal y la experiencia turística en general.



Además de promover el turismo, el enfoque en mejorar la conectividad también tiene como objetivo hacer que Santiago sea más caminable. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de un entorno urbano que sea seguro, accesible y cómodo para los peatones.



Se está trabajando en estrecha colaboración con el sector público y privado para implementar medidas que fomenten el turismo peatonal y promuevan un estilo de vida activo y saludable entre los residentes y visitantes de la ciudad.



José Octavio Reinoso agregó que se dan pasos significativos en la modernización del transporte público, con proyectos como el reciente teleférico y el próximo Monorriel. Estas mejoras no solo hacen que Santiago sea más accesible para los residentes, sino que también mejoran la experiencia de aquellos que desean explorar la ciudad.



Mientras, Belissa Ramírez destacó la conveniencia y seguridad de los medios de transporte hacia y desde Santiago, resaltó también la disponibilidad de compañías que ofrecen reservas en línea y asientos asegurados, lo que brinda una experiencia de viaje más cómoda y confiable para los turistas.



El empresariado siempre apoya



La conversación con los directivos del Buró Turístico y Visit Santiago arrojó luz sobre una serie de iniciativas y proyectos que están dando forma al futuro de Santiago como un destino turístico de primer nivel. Además de la mejora de la conectividad y la promoción de la caminabilidad, se discutieron otros aspectos clave que están contribuyendo a esta transformación.



Uno de estos aspectos es el papel fundamental que desempeña el sector empresarial en el desarrollo de la ciudad.



La unión y colaboración dentro de este sector han sido destacadas como fortalezas importantes para impulsar proyectos que beneficien a la comunidad en su conjunto. La inversión en infraestructura, como la remodelación del Aeropuerto Internacional Cibao, según se indicó, demuestra el compromiso tanto del Gobierno central como de la alcaldía de Santiago con el desarrollo integral de la ciudad corazón



Instituto Ferial de Madrid



La colaboración con entidades internacionales como Ifema, el mayor recinto ferial de España (ubicado en Madrid) cobra especial relevancia. Esta asociación no solo proporciona oportunidades de consultoría y asesoramiento, sino que también facilita el intercambio de experiencias y conocimientos que son cruciales para abordar los desafíos que enfrenta Santiago en su camino hacia convertirse en un destino de reuniones y congresos de renombre internacional.



Melany Rodríguez resaltó la importancia de los eventos MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) como motores clave para el desarrollo turístico de la ciudad. Estos eventos no solo generan ingresos económicos significativos, sino que también brindan una oportunidad invaluable para medir las fortalezas y debilidades de la ciudad en términos de infraestructura, seguridad y otros aspectos importantes para los visitantes.



José Octavio Reinoso enfatizó la importancia de la seguridad ciudadana, desde la llegada de los turistas hasta su transporte y desplazamiento por la ciudad. La colaboración entre el Gobierno central, las alcaldías y el sector privado es fundamental para garantizar un entorno seguro y acogedor para los visitantes.

Un centro que puede dar empuje a otros pueblos

José Octavio Reinoso recordó que el presidente de la República, Luis Abinader, anunció el pasado domingo que iniciará el proceso para la construcción de un anfiteatro en la Fortaleza San Luis, de Santiago. “Adicionalmente, no debemos únicamente ver a Santiago como un desarrollo turístico, sino a toda la región del Cibao. Que el corazón del Cibao sea Santiago, pero que la región en su totalidad se desarrolle. Por tanto, entendemos que toda esa conectividad en poco tiempo, la montaña, la playa, también beneficiará a la región, per se. Y eso es lo que debemos tratar de seguir logrando”, expuso.

En concreto, la región del Cibao, ubicada en el norte de República Dominicana, es una de las más prósperas y productivas del país. Consta de catorce provincias, que abarcan una amplia variedad de paisajes, desde las montañas hasta las fértiles llanuras, lo que la convierte en una zona diversa y rica en recursos naturales. La economía del Cibao se basa en una combinación de agricultura, comercio, manufactura e industrias de servicios.