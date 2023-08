Email it

El presidente Luis Abinader, junto a la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), anunció ayer el inicio de la colocación del primer programa de emisiones de acciones ordinarias o comunes de la industria del mercado de capitales de República Dominicana, estructurado para la empresa César Iglesias, por BHD Puesto de Bolsa.



Al dar el campanazo que simboliza el inicio de la colocación del primer programa de emisión de oferta pública de acciones de República Dominicana de la empresa César Iglesias, el jefe de Estado exhortó a todos los dominicanos a aprovechar la oferta que tienen para ahorrar e invertir en el mercado de valores y para las empresas, un mecanismo alternativo para formar su capital, incluyendo ahora a través de la venta de acciones.



Durante un acto realizado en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, el mandatario resaltó que finalmente el país cuenta con la primera emisión y colocación de acciones de una sociedad comercial en el mercado de valores dominicano. “Esto es algo icónico que no había ocurrido en casi 180 años de historia como nación, y coincide con el hecho de que nuestro mercado de valores está en su mejor momento”, destacó el presidente Abinader.



El gobernante sostuvo que, a pesar del desarrollo del sistema financiero, y del mercado de valores, durante estas dos décadas, el país no había logrado que una empresa se animara a formar parte de su capital accionario a través del mercado de valores.



“Finalmente, hoy lo logramos. Se ha logrado producto de la libre iniciativa privada, de la intención y la visión empresarial, y de la mano de los principales actores del mercado financiero, aquí presentes, que exhiben unos niveles de madurez y de solidez que permiten que esta operación se lleve a cabo” exaltó Abinader.



Ley de Fomento del Mercado Valores



De su lado, el superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, resaltó el rol que jugó la Ley de Fomento del Mercado de Valores número 163-21 propulsada para lograr que la colocación fuera posible. Agregó que no se puede perder tracción, que se debe mantener este ritmo y apostar a la confianza, a la credibilidad y a la estabilidad. Dijo que el mercado de valores de República Dominicana va por buen camino, y aún falta un trecho que juntos se debe recorrer.



El presidente del Comité Ejecutivo de César Iglesias, Miguel Feris Chalas, afirmó que el coraje para desafiar y para enfrentar los retos con firmeza los vio repetirse infinidad de veces al tomar decisiones importantes en la historia de la empresa. “Es el ejemplo que nos mueve como grupo y familia. Este es el ADN de César Iglesias y es lo que nos trae aquí, a convertirnos en la primera empresa pública del país. A partir de hoy somos la primera empresa dominicana en la que cualquier persona tiene la oportunidad de ser socia y de compartir el futuro de este proyecto”, indicó.



Esto hace que economía de RD suba otro peldaño



La vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), Elianne Vílchez Abreu, señaló que esta primera colocación de acciones de oferta pública a través de la Bolsa de Valores de la República Dominicana hace que la economía suba otro peldaño, uno capaz de capitalizar al tejido productivo en condiciones sostenibles, y que hace posible la democratización de la inversión.



Vílchez Abreu apuntó, en ese sentido, que desde hoy los mercados financieros dominicanos se colocan en un sitial sofisticado.