Servicios en la oficina de Banreservas en New York

El Banco de Reservas (Banreservas) amplió su oficina de representación en Washington Heights, New York, en respuesta a la gran demanda de servicios de la comunidad dominicana en New York y New Jersey, entre otras zonas cercanas.

La expansión se llevó a cabo en el mismo local, añadiendo 170 metros cuadrados al edificio y agregando también un aumento en la capacidad y comodidades de personas en espera, pasando de 25 a 50.

En la oficina, ahora renovada, además de optimizar la experiencia del cliente, la ampliación contempla mejoras en las instalaciones para el bienestar del personal, incorporando un salón de alimentación y descanso, así como un área de capacitación continua, alineada con el crecimiento del banco en Estados Unidos.

Los clientes podrán gozar de todos los servicios de Banreservas en la misma oficina, solo que ahora en un ambiente más cómodo.

La sucursal se ubica en Ámsterdam Avenue esquina 181, en Washington Heights donde residen muchos dominicanos, mientras que los horarios de prestación presencial se mantienen desde las 9 a.m. hasta las 4 p.m.

¿Qué servicios ofrece la oficina de Banreservas en New York?

Entre los servicios que se pueden realizar en la oficina de Banreservas en Nueva York están:

Tramitar aperturas de cuentas de ahorro en dólares y en pesos

Tramitar solicitudes de préstamos hipotecarios.

¿Cuánto cuesta abrir una cuenta en la oficina de Banreservas en New York?

Para las cuentas en pesos, el monto de apertura son RD$ 500 y un balance mínimo de RD$ 3,000.

Para las cuentas en dólares, el monto de apertura es de US$ 300, y el balance promedio mínimo también es de 300 dólares.

Los servicios que NO ofrece Banreservas en New York

En líneas generales, los servicios que no ofrece la oficina de Banreservas en Nueva York son los que corresponden a una oficina comercial. Es decir, los relacionados con transacciones como área de caja (depósitos, retiros y pagos). Asimismo, no se realizarán remesas.