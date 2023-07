El presidente de la AIRD explica que hay un trabajo puntual de orientación sobre necesidades de empresas locales

El sector industrial local, a través de su institución “sombrilla”, que es la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), trabaja de cerca con las universidades y con el Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) para orientar sobre las necesidades del currículum que debe implementarse.



“Estamos mirando cuáles son las necesidades de las empresas y por eso estamos cada vez más cerca de las universidades nacionales, para explicarles cuál debería ser la orientación para esos estudiantes”, informó el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache.



En la Entrevista Especial elCaribe-CDN, aseguró que con el Infotep hay una sinergia y un trabajo muy cercano para el personal técnico que la industria necesita. Desde su punto de vista, la industria va cambiando a medida que se va tecnificando y automatizando más.



“Por eso mucha gente habla de la cuarta revolución industrial y de la nueva ola de tecnologías. Tenemos que ser capaces, con esas instituciones académicas, de formar lo que la industria va a necesitar en el futuro inmediato, y de ir orientando hacia ese rumbo”.



Brache recordó, de otro lado, la Mesa de Precios que formó el presidente Luis Abinader en un momento de convulsión y carestía de precios de materias primas a nivel internacional, con impacto en el plano local. Concretamente, se trató de una mesa de trabajo abierta en junio de 2021 por el mandatario frente a las alzas en los precios de los productos de la canasta básica y de artículos de otras áreas. Esa mesa la conformaron empresarios y miembros del sector social, religioso, sindical y de su gabinete.



El propósito fundamental era lograr un gran acuerdo nacional para mitigar los efectos en la economía que se veía golpeada de manera transitoria por la crisis internacional de precios.



En ese momento, el presidente Abinader reconoció que el mundo estaba convulso, y en un encuentro en el Palacio Nacional aseguró que era necesario producir un reajuste en los salarios de los trabajadores, que se reflejase en los niveles de inflación actual y en las alzas en los artículos de primera necesidad. Además, el Gobierno se comprometió a seguir subsidiando algunos sectores para frenar los incrementos en los precios.



Mientras, Anyarlene Bergés, segunda vicepresidenta de la AIRD, respondiendo a preguntas surgidas, resaltó que la actual administración de gobierno que encabeza Luis Abinader ha sido un impulsor, incluso desde antes de estar en el cargo, de las alianzas público-privadas, de manera formal, es decir, dentro de lo que se contempla a través de la Dirección General de Alianzas Público Privadas.



“Pero aparte de eso hay que citar el desarrollo de otros proyectos que siempre tienen la colaboración privada. En el pasado no había una mala relación con los gobiernos anteriores y había un diálogo abierto y también se apostaba por el crecimiento de la industria en esos momentos”, indicó Bergés. “El mismo lanzamiento de los fideicomisos público privados, el fideicomiso de Pedernales, el Fitram de Santiago, que tiene que ver con el metro y el monorriel para el transporte masivo, el fideicomiso de Mi Vivienda, son ejemplos de alianzas público privadas que anteriormente no se realizaban”, indicó Julio Virgilio Brache en otra parte del diálogo, lo que refuerza lo explicado previamente por la segunda vicepresidenta de la AIRD.



Dijo que siempre ha habido gran apertura de los gobiernos con el sector privado, y que el actual lo ha formalizado, con hechos y se creó una Dirección de APP que antes no existía.



Intervención militar para Haití



Sobre Haití y su situación, en respuesta a algunas preguntas en esa dirección, dijo el tema de la migración es de preocupación para todos los sectores en la geografía dominicana, especialmente en lo que tiene que ver con el cargo de salud pública y el presupuesto de educación, las parturientas y el gasto social, de ayuda, en un esfuerzo por contribuir con un gobierno (con el de Haití) que quiere ordenar su casa y no puede.



“Lo que yo creo es que tiene que haber una intervención internacional. República Dominicana no puede cargar sola con el tema haitiano. De eso, ya va más allá de su presupuesto y de sus posibilidades en lo que ha podido hacer y es una ayuda constante. No le hemos dado la espalda a Haití, y por el contrario, hemos ayudado más de lo posible, para tratar de solucionar el problema”, planteó el dirigente principal de la AIRD.



Y agregó: “Desde los países extranjeros, cuando se mira el problema Haití República Dominicana, lo que quieren es buscar una solución conjunta, pero cuando ellos llegan aquí a buscarla, se dan cuenta de que no es posible”.



“Esas decisiones no se pueden tomar desde un escritorio, hay que tomarlas en el campo. Y Haití, para llevarlo a un proceso de nuevas elecciones, que es lo que se trata de hacer y de ordenar la casa… No se puede hacer si no es con una intervención militar extranjera para ordenar esa casa (…). Por más que el presidente Abinader ha hecho esfuerzos en las Naciones Unidas e internacionalmente, no se le ha prestado la debida atención con lo que hay que hacer en Haití. Y nadie quiere cargar con el peso de tener que hacer una intervención militar”, apuntó el presidente de la AIRD.

El cine, la actuación y la formación de técnicos

En la conversación, Julio Virgilio Brache se refirió al volumen de negocios que tiene República Dominicana con Haití, incluido lo que se ve en la zona limítrofe entre ambos estados.



“Me sorprendí positivamente al observar parte de la zona; yo pensaba que aquello era una calle en la que se hacían negocios de ambos lados. Pero me sorprendió la cantidad de almacenes que existen”, comentó el industrial.



Dijo que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana.



El tiempo de conversación alcanzó para hablar de cine y de política: “En la industria han surgido sectores nuevos, como es el de cine, que está más desarrollada en el país. Estamos trabajando muy de cerca, también, para certificar a toda esa mano de obra especializada que se requiere. Como hay muchas producciones internacionales, requieren certificaciones”, apuntó Anyarlene Bergés.