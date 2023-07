El aumento de la deuda pública a un ritmo de US$6,000 millones anuales y el tamaño del Estado, que representa cerca del 18% del producto interno bruto (PIB) son factores que conducen a una insostenibilidad fiscal, cuya solución deberá ser buscada en un consenso para “la más dificil reforma tributaria” de la historia del país.



El planteamiento lo hace el economista Magín Díaz, aquien advirtió que cubrir el permanente déficit fiscal dominicano mediante endeudamiento se encamina a ser insostenible y que para evitar una grave crisis macroeconómica, en el próximo gobierno, el país deberá abocarse a consensuar la vía conveniente para solucionarlo.



Díaz, extitular de la Dirección General de Impuestos Internos, resaltó que, tras varias décadas de déficit de gobierno y Banco Central cubierto mediante empréstitos, la deuda pública está muy alta y aumenta unos 6 mil millones de dólares por año.



Magnitud del déficit



El economista explicó que el déficit fiscal alcanza el 3 % del PIB, igual a 200 mil millones de pesos al año, debido a que el gasto del Estado es de 17 a 18 % del PIB, contra un nivel de recaudación de apenas 14 y 15 %.



Sostuvo que el debate relevante para el país no es si la carga tributaria es baja o alta, sino cómo equilibrar el gasto gubernamental con los ingresos, para asegurar la salud de la macroeconomía.

“El Estado, tal como está, tiene un tamaño aproximado de 18 % del PIB, si lo que recaudamos es 15 %, hay un problema, la deuda va a seguir aumentando. Hay un déficit permanente de más de 20 años, no es propio de un partido político, de un presidente. El tema relevante es que lo que recauda el gobierno no da, entonces hay que endeudarse y eso no puede seguir de manera permanente”, expresó.



“Eso (el endeudamiento) va a seguir hasta un punto, pero no queremos que eso llegue al punto de que haya una crisis macroeconómica, eso sí no queremos. Entonces hay que sentarse a discutir cuál va a ser el tamaño del Estado y de qué forma financiar el Estado de manera sostenible”, añadió. Planteó que el gobierno no puede ser criticado por endeudarse, ya que “un déficit se financia con endeudamiento público o privado”. Refirió que en 2021 toda la nación “aplaudió” que el presidente Luis Abinader desistiera de hacer un aumento de impuestos. El profesional y académico analizó la problemática fiscal y otros temas económicos palpitantes durante una amplia conversación con el periodista Rafael Núñez en el programa Reseñas.



Tamaño del Estado limita manejo Gobierno



Tras enfatizar que con el actual tamaño del Estado el gobierno requiere más ingresos, señaló que “en algún momento” hay que implementar una reforma tributaria, la cual anticipó como “la más difícil de nuestra historia. Será una reforma compleja, pero el peor escenario es que no hagamos reforma y venga una crisis macroeconómica”.Indicó que, si el país hace el pacto fiscal, según ordena la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, deberá “definir el tamaño del Estado que queremos