Santiago, R.D.- La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), el HUB de Innovación de Punta Bergantín, junto con la colaboración de la prestigiosa empresa estadounidense General Assembly, han culminado con éxito la primera capacitación del Semillero Digital INCUBO, formando a 116 jóvenes universitarios y profesionales en tecnologías emergentes.

Esta iniciativa, proyecto priorizado de la Política Nacional de Innovación 2030 y del Plan Maestro del HUB de Innovación Punta Bergantín, también conocido como Silicon Beach, tiene como objetivo fortalecer las competencias del talento humano en la República Dominicana, especializándolos en áreas clave de innovación e inteligencia artificial.

Frank Rodríguez González, presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA, en sus palabras, enfatizó: “Nuestro país se posiciona como un enclave estratégico para la apertura de nuevos mercados y el desarrollo de talentos en inteligencia artificial, un eje central que abordamos, y que es transversal a todos los sectores productivos para impactarlos de manera positiva. Como ingenieros, es crucial considerar los desafíos éticos y morales en el uso de estas tecnologías, los invito a que todo lo que desarrollen tenga el componente moral hacia el constructivismo. UTESA se caracteriza por ser un hogar para la innovación, la creatividad y la democratización de la educación, queremos reiterar nuestro compromiso con seguir impulsando y apoyando iniciativas interinstitucionales como estas que impactan positivamente en nuestra sociedad y contribuyen a construir la República Dominicana que todos deseamos.»

Bartolomé Pujals, director general de la OGTIC y director ejecutivo del Gabinete de Innovación, expresó que con esta iniciativa la institución reafirma su compromiso de crear un ecosistema y oportunidades de innovación que proporcione acceso a recursos, experiencia y redes empresariales en la región del Caribe. “La necesidad del talento humano capacitado con habilidades y competencias modernas para el uso de la Inteligencia Artificial es de vital importancia para el desarrollo de una sociedad con miras a una transformación digital responsable. Es por esto, que, desde la OGTIC, de la mano con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, tiene como objetivo principal, junto con sus aliados, crear un ecosistema de innovación que proporcione acceso a recursos, experiencia y redes empresariales en la región del Caribe, marcando el camino hacia la generación de capital humano especializado en tecnologías digitales para la región latinoamericana”, afirmó Pujals.

Jonathan Bournigal, vicepresidente del HUB de Innovación Punta Bergantín, refirió: “El HUB de Innovación busca crear colaboración bajo el modelo cuádruple hélice y eso es precisamente lo que logramos con este proyecto; alianza entre Academia, Empresa, Gobierno y Sociedad Civil. Hoy no solo celebramos la graduación de 116 dominicanos en un programa que aportará a su formación y potencial productivo, hoy celebramos el inicio de un paso firma donde nuestro país dice presente y que queremos ser protagonistas del cambio tecnológico y no solamente consumidores del mismo.

La ceremonia de clausura, celebrada el 19 de abril de 2024, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, contó con la participación del Ing. Frank Rodríguez González, presidente y canciller del Sistema Corporativo UTESA; el Sr. Bartolomé Pujals, director general de la OGTIC y director ejecutivo del Gabinete de Innovación y Desarrollo Digital; el Sr. Jonathan Bournigal, vicepresidente del HUB de Innovación Punta Bergantín; el Ing. Aram Ramos, Instructor Líder de General Assembly; la Lic. María Jesús Rodríguez González, vicecanciller de relaciones internacionales e interinstitucionales y asesora legal de UTESA; entre otras autoridades y personalidades invitadas.

Este proyecto marca un hito en la formación digital en el país y sienta las bases para un futuro de innovación y desarrollo tecnológico de la región.

SOBRE EL PROGRAMA SEMILLEROS DIGITALES

El programa de Semilleros Digitales busca desarrollar competencias modernas, como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la inteligencia emocional, que son esenciales para prosperar en un entorno tecnológico en constante evolución. Además, busca que los participantes tengan oportunidades concretas para ingresar al mercado laboral o emprender proyectos tecnológicos, así como también, que sirva para fomentar la creación de proyectos y soluciones tecnológicas que tengan un impacto positivo en áreas como la educación, la salud, la sostenibilidad ambiental y otros aspectos relevantes para la sociedad dominicana.

SOBRE GENERAL ASSEMBLY

Desde 2011, General Assembly (GA), ha impulsado las carreras tecnológicas de decenas de miles de personas, y ha cultivado canales de talentos tecnológicos emergentes para cientos de los principales empleadores del mundo. Como se destaca en The Economist, Wired y The New York Times, GA ofrece campos de entrenamiento (boot camps), mejora de habilidades digitales, aprendizajes y otras vías de acceso profesional hacia los trabajos más demandados de la actualidad en desarrollo web, datos, diseño y más. Como parte del gigante global de soluciones de Recursos Humanos, The Adecco Group, GA se ha convertido en un proveedor líder de capacitación técnica de primer nivel, para ofrecer oportunidades laborales equitativas y generar impacto social. GA ha sido reconocida en los premios Deloitte como una de las Tecnologías Fast 500 y como una compañía con ideas que cambian el mundo, así como la empresa número uno más innovadora en educación.