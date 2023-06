En los últimos días, se ha observado un preocupante incremento de casos de agresión física entre alumnos en varias escuelas del país. Así lo aseguró ayer el presidente de la Federación Nacional de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), Jaime Tolentino, al señalar que los hijos se les están saliendo de control a los padres.



Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37, Tolentino manifestó que algunos alumnos están formando bandas delictivas, no necesariamente relacionadas con el consumo de drogas, sino más bien con el deseo de demostrar quiénes son los más valientes. Además, reveló que estos alumnos pertenecen a pandillas en sus barrios, las cuales también se trasladan a los centros educativos.



El presidente de Apmae puntualizó que los enfrentamientos entre estas pandillas no ocurren dentro de los centros educativos, sino más bien a la salida de las escuelas o en esquinas cercanas. En este sentido, afirmó que lo que sucede en los barrios tiene un impacto directo en los centros educativos. Además, destacó que estos incidentes han aumentado en los últimos años, razón por la que dijo que han solicitado un incremento en el patrullaje por parte de la Policía Nacional como medida preventiva.



Tolentino informó que se han llevado a cabo reuniones en los liceos con fiscales, representantes de Conani, la Policía, las juntas de vecinos y otros sectores involucrados. El objetivo de estas reuniones es abordar el problema de las bandas de los barrios que están ingresando a los liceos. Según sus palabras, estas situaciones no se presentan en las escuelas primarias, sino en los liceos, donde jóvenes de entre 12 y 17 años se pelean por el control de territorios.



Desafíos



Tolentino destacó que luego de la manifestación que hizo la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) frente al Ministerio de Educación (Minerd), hicieron en las inmediaciones de la sede del gremio que agrupa a los maestros mostrando su rechazo ante sus acciones.



En ese sentido, el presidente de Apmae mencionó que, aunque no deseaban recurrir a los tribunales, se han visto obligados a presentar varios recursos de amparo. Afirmó que han obtenido fallos favorables que determinan que los educadores no pueden dejar de impartir clases para participar en protestas.



Manifestó que tienen la intención de llevar el caso ante el Congreso Nacional, para que no se permitan más violaciones a la ley de Educación.

Obstáculos para vigilar educación de sus hijos

En la entrevista con CDN, el presidente de Apmae aseguró que existen intereses dentro del sistema educativo dominicano que obstaculizan la posibilidad de que los padres puedan mantener una constante vigilancia de las condiciones en las que sus hijos reciben educación. Agregó que hay sectores interesados, a los que prefirió no mencionar, que no desean que los mecanismos dispuestos por el Minerd funcionen correctamente.