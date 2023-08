El Consejo Nacional de Educación aprobó los nuevos libros de texto para el año escolar 2023-2024, con 20 votos favorables y tres abstenciones, a pesar de las críticas y oposición de las editoras y empresarios.



El anuncio lo hizo el ministro de Educación, Ángel Hernández, en una rueda de prensa celebrada en su despacho, poco después de que la Asociación de Industrias Editoriales de la República Dominicana (Adierd), el Consejo Nacional de Empresas Privadas (Conep) y la Acción Empresarial por la Educación (Educa), mostraran preocupación por la “manera apresurada” en que se hizo la aprobación de los nuevos libros que serán utilizados en las escuelas.



En ese sentido, Hernández dijo que se trata de una estrategia de intimación para crear pánico entre los integrantes del Consejo Nacional de Educación.



Denunció que la Adierd pretende que este órgano no cumpla con sus obligaciones legales y hace presiones indebidas para conservar privilegios.



“Se alega que no fueron consultados los sectores interesados, argumento que carece de validez, ya que el currículum que hoy se somete para la aprobación del Consejo Nacional de Educación, CNE, fue objeto de un año de experimentación y se recogieron las opiniones de los docentes, administrativos y expertos nacionales”, dijo Hernández.



Acusó a las empresas editoriales de poner el interés comercial sobre el interés que tiene la sociedad de tener una educación mejor y más acorde con los tiempos actuales.



“Estos libros son los únicos disponibles en el mercado editorial que cumplen con los requerimientos del currículum que se pondrá en vigencia durante el año lectivo 2023- 2024”, aseguró.



Conep y Educa



Mediante una carta dirigida al ministro de Educación, Ángel Hernández, el vicepresidente del Conep, César Dargam y la presidente de Educa, Maria Waleska Álvarez, hicieron un llamado a cumplir con el debido proceso establecido en la Ordenanza 26-2017.



Dargam y Waleska Álvarez sostuvieron que preocupa que el proceso de aprobación de 67 nuevos títulos de libros de texto en español esté siendo llevado a cabo de manera apresurada y con presunción de no seguir el procedimiento establecido en la Ordenanza 26-2017.



Ambas entidades señalaron que, en vista de las observaciones realizadas y con el objetivo de garantizar la transparencia y calidad del proceso de aprobación de libros de texto en el sistema público de educación, solicitan a las autoridades pertinentes, especialmente al Consejo Nacional de Educación presidido por Hernández, llevar a cabo una revisión exhaustiva de este proceso.



El ministro de Educación manifestó que ambas entidades lo que están haciendo es defender sus intereses.



Al ser cuestionado si los libros de texto estarían listos para el inicio del año escolar el funcionario expresó que en el sistema educativo dominicano, durante los últimos 10 años, los libros de texto nunca se han entregado al inicio de septiembre, se han entregado entre septiembre y enero.



“En tres años nunca se entregó ni un solo libro y hace 10 años que no se entregan libros en la educación secundaria. Este año van a estar los libros de secundaria, los de primaria y los de preescolar”, afirmó Hernández.



Aunque no dijo la fecha, Angel Hernández afirmó que se está trabajando de manera activa para que los libros sean entregados a tiempo.



El titular del Minerd informó que la edición digital estará puesta en línea el 28 de agosto y consta de 200 libros.



Negó que los textos deban ser verificados por la Oficina Nacional de Derechos de Autor (Onda), porque solo necesita registrarlos debido a que son libros del Ministerio, los cuales no tienen valor económico.

La Adierd dice que la ordenanza es ilegal

La Adierd consideró que la ordenanza que aprueba los libros es ilegal. La entidad incluyó una intimación al Consejo Nacional de Educación para el cumplimiento de consulta pública de los proyectos de normas administrativas, que según alega son exigidos por las leyes 167-21, 107-13 y 200-04.



Durante una rueda de prensa, el presidente de la organización, Pablo Cuello, expresó su preocupación sobre las irregularidades que, según sus indagaciones, existen en este proceso.



El presidente de la Adierd manifestó que la educación pública de la República Dominicana enfrenta una crisis debido a la decisión de las autoridades porque se ejecutó sin planificación y sin sustento jurídico.