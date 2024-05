Pasada la reunión de los expresidentes de la Asociación Dominicana de Profesores con el Ministerio de Educación, el exdirigente del gremio Enrique de León anunció que el próximo miércoles ocho de mayo las dos instituciones encargadas de la educación dominicana retomaran el diálogo.



“Pasado mañana, el miércoles a las 10 AM, el ministro tuvo la iniciativa de invitar a la ADP a volver a iniciar el diálogo sobre los problemas que ha generado este conflicto”, dijo de León.



Los expresidentes y ex secretarios generales de la ADP se reunieron con el ministro de Educación Ángel Hernández para fungir como mediadores ante el conflicto que ha provocado una serie de paros de docencia a nivel nacional y regional.



Tras culminar el encuentro, De León aseguró que durante la reunión exploraron posibles soluciones y que ya están todas las condiciones para llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.



El expresidente expuso que con estos encuentros se busca superar este conflicto que ha producido preocupación en toda la opinión pública y en la sociedad.



Entre los exdirigentes de la Asociación de Profesores que se encontraban en la reunión con el Ministerio estaban: Conrado Matías, Rafael Santos, Sigfredo Cabral, Melanio Paredes, Hilario Jáquez, Olimpia González, Eduardo Cuello, María Teresa Cabrera, Radhamés Camacho y Xiomara Guante.



Los gremialistas expresaron su optimismo, al decir, que en cuestión de horas los impases entre el Ministerio y la Asociación de Profesores se podrán superar.



En ese sentido resaltó la actitud que el Minerd y el gremio tienen en la búsqueda de una solución al conflicto.



Soluciones durante el compás de espera



Enrique de León agregó que el objetivo de estos acercamientos es aprovechar la tregua de 72 horas sin paro, que comenzarán a partir de mañana, para que de martes a jueves se pueda llegar a un entendimiento satisfactorio que beneficie ambas partes especialmente a los estudiantes.



Se recuerda que el pasado viernes el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Eduardo Hidalgo informó que el sindicato acogió la propuesta de medicación de los ex presidentes del gremio magisterial y del Defensor del Pueblo, Palo Ulloa, a la vez que abrió un compás de espera de 72 horas para la fluidez de la mediación.



Paros de docencia



Es necesario avocar que desde el 23 de abril la Asociación Dominicana de Profesores ha estado realizando una serie de paralizaciones de docencia a nivel nacional y regional, las cuales han estado acompañadas de manifestaciones en diferentes puntos del país.



El primer paro fue realizado frente a la sede central del Ministerio de Educación, en esta se dieron cita delegaciones de maestros de todas las provincias y municipios para exigir un 20 por ciento de aumento salarial.



Ocho días después de esta masiva convocatoria, la docencia nacional fue una vez más paralizada para realizar una marcha hacia el Ministerio de Trabajo.



Es necesario resaltar que este segundo paro de docencia del primero de mayo también fue a nivel nacional, pero las manifestaciones se realizaron en sus respectivas demarcaciones.



De igual manera, la última suspensión de docencia fue ejecutada el día de ayer en toda la región norte, donde además del paro se reportaron varias manifestaciones en la provincia de Puerto Plata, y en el municipio de Laguna Salada de Valverde, entre otras localidades.



Exigencias de la ADP



La ADP afirma que realiza esta protestas en exigencia de un aumento salarial de un 20%, la mejora en el almuerzo y el desayuno escolar, equipamiento de las escuelas públicas, entre otros requerimientos.