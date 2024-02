La Victoria.– En el marco de la celebración del Día Nacional de la Juventud, los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), reconocieron a 15 jóvenes destacados en diferentes ámbitos de la sociedad del Distrito Municipal de La Victoria.



En un acto encabezado por Isidro Torres, director general de los CTC, quien resaltó que el reconocimiento a estos jóvenes tiene como objetivo fundamental motivar y destacar la labor excepcional de la juventud, a fin de que sirva de estímulo para que continúen cultivando su apego a la formación y ser mejores profesionales en el futuro.



Durante la actividad los participantes pudieron recibir formaciones en diversos ámbitos, tales como sublimación, canvas, así como charlas y conferencias relacionadas al campo tecnológico.



Torres aprovechó el escenario para reconocer el protagonismo de la juventud y la importancia que estos puedan formarse en el área de la tecnología para que puedan convertirse en emprendedores en sus comunidades y puedan ser ejemplos a seguir desde sus respectivas áreas y profesiones.



El director de los CTC motivó además, a los jóvenes a aprovechar las capacitaciones que ofrecen los Centros Tecnológicos Comunitarios y otras instituciones formativas de manera gratuita para nutrir su capacidad en el área tecnológica y otras habilidades que les apasionen.



“En este Día Nacional de la Juventud quiero exhortarle a este importante segmento de la población a no ponerles límites a sus objetivos y que mantengan la esperanza de que con una buena formación tendrán un futuro más promisorio. Es por ello que deben aprovechar esta etapa de sus vidas para robustecer su formación académica para que más adelante tengan mayores oportunidades de incursionar en el ámbito laboral o ser emprendedores” explicó.



Isidro Torres reiteró el respaldo del Gobierno en favor de la educación, mediante el equipamiento de las instituciones formativas y mayores oportunidades en la currícula educativa. Sostuvo que una de las metas que el Gobierno se ha marcado, es apuntalar a que los jóvenes puedan destacarse por el alto compromiso asumido con mejorar su formación, sus habilidades socioemocionales y académicas en los diferentes centros de capacitación técnico profesional diseminados a nivel nacional.



En tanto que Alejandro Montero, al hablar en nombre de sus compañeros, manifestó que este galardón no solo es un reconocimiento a sus habilidades académicas, sino un testimonio del compromiso, dedicación y pasión por aprender que tienen todos los jóvenes de la comunidad de La Victoria.



Montero agradeció el apoyo brindado por los Centros Tecnológicos Comunitarios en beneficio de los jóvenes en el área tecnológica, habilidades blandas, locución y otras áreas.



Sostuvo que “los jóvenes reconocidos hoy ya son líderes porque han hecho la diferencia en sus centros educativos, su comunidad y en sus familias, por lo que tienen la responsabilidad de mostrar con su desempeño, que lograr los sueños, con esfuerzo y dedicación, es posible”.



Durante el acto fueron reconocidos los jóvenes Alejandro Montero, Adalberto Rojas, Yiselis Fermin Mendoza, Dayron Luís Colas Doñé, Bryan Mizael Taveras, Oscar David Osoria, Michael Mercedes, Kirmi Danne Difó Javier, Alberto Soriano, Freddy Brazoban, Jonathan Encarnación, Javier Alexander Germán, Bethania García y Alberto Soriano.



De manera particular, fue distinguida con un reconocimiento póstumo a la maestra Carlixta Herrera, por su labor formativa y comunitaria en beneficio de los munícipes de La Victoria.